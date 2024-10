Palmeiras pode perder Estêvão para clássico com o Corinthians

Estêvão imita comemoração de Neymar na partida entre Juventude e Palmeiras, pela 30ª rodada do Brasileirão (Foto: Luiz Erbes/AGIF)







Publicada em 25/10/2024 - 12:29 • São Paulo (SP)

Principal destaque do Palmeiras na temporada, Estêvão pode perder o clássico contra o Corinthians, no dia 4 de novembro, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador está pendurado com dois cartões amarelos há mais de cem dias e, caso seja advertido contra o Fortaleza, não estará à disposição da comissão técnica para o Derby.

O último cartão recebido pelo jovem aconteceu no início de julho, em duelo contra o Atlético-GO. A outra advertência, por sua vez, foi concebida na vitória por 4 a 0 sobre o Atlético-MG. No período, Estêvão participou de oito partidas sem punições.

Nas duas situações, o atacante não foi advertido por entradas temerárias, mas sim por reclamações e provocações. Contra o Dragão, ele recebeu o cartão por desaprovar com gestos e palavras a decisão da equipe de arbitragem, enquanto contra o Galo, por provocar a torcida rival.

Titular em 26 dos 38 jogos que disputou em 2024 pelo Palmeiras, Estêvão acumula 16 gols e 11 assistências em pouco mais de 2500 minutos em campo. Os números positivos do camisa 41, inclusive, garantiram sua primeira convocação à Seleção Brasileira. Na ocasião, a Amarelinha enfrentou o Equador e o Paraguai, pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo.

Com 60 pontos conquistados em 30 rodadas, o Palmeiras ocupa a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, um ponto atrás do Botafogo. No sábado (26), a equipe comandada por Abel Ferreira enfrenta o Fortaleza, às 15h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 31ª rodada do Brasileirão.

Destaque do Palmeiras, Estêvão estreou com a camisa da Seleção Brasileira em setembro (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

Presença com prazo de válidade

No elenco profissional do Palmeiras desde os 16 anos de idade, Estêvão acumula diversas convocações para as categorias de base da Seleção Brasileira e se fixou como titular da equipe comandada por Abel Ferreira após a disputa do Paulistão 2024.

Em junho deste ano, o atacante foi contratado pelo Chelsea, em operação que pode chegar a R$ 61,5 milhões de euros (cerca de R$ 360 milhões) - sendo 45 milhões de euros fixos e 16,5 milhões em metas. Apesar de completar 18 anos em abril, a joia só irá se transferir ao clube londrinho em julho, após a disputa do Super Mundial.