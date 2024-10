Palmeiras x Santos: quem venceu mais o Clássico da Saudade?

Palmeiras e Santos é um clássico histórico do futebol nacional. (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/10/2024 - 14:11 • São Paulo

O Palmeiras x Santos, conhecido como Clássico da Saudade, é um dos mais antigos e respeitados confrontos do futebol brasileiro. Este duelo remete aos anos dourados do futebol, quando jogadores como Pelé, Ademir da Guia e tantos outros brilhavam nos gramados, criando uma rivalidade que perdura até os dias de hoje. O nome Clássico da Saudade surgiu como uma forma de homenagear as grandes equipes e os craques que marcaram época nos dois clubes.

No confronto direto, o Palmeiras tem ampla vantagem, com 152 vitórias, enquanto o Santos venceu 102 vezes. Além disso, foram registrados 92 empates ao longo da história desse clássico. Quando o assunto é número de gols, o Palmeiras marcou 622 vezes, e o Santos fez 474 gols no clássico.

A origem do Clássico da Saudade

O primeiro Palmeiras x Santos aconteceu em 1915, e desde então, a rivalidade entre as equipes cresceu de maneira exponencial. O clássico ganhou o apelido de Clássico da Saudade nos anos 1960, quando tanto Palmeiras quanto Santos tinham esquadrões históricos, o que tornava cada confronto uma verdadeira batalha entre os dois maiores times da época.

Ao longo dos anos, o clássico viu confrontos memoráveis, como as finais do Campeonato Paulista de 1959, quando o Santos de Pelé enfrentou o Palmeiras de Julinho Botelho em um dos jogos mais marcantes da história do futebol brasileiro. Mais recentemente, em 2015, os clubes se enfrentaram na final da Copa do Brasil, com o Palmeiras saindo vitorioso nos pênaltis após dois confrontos equilibrados.

Quem venceu mais o Clássico da Saudade?

O Palmeiras tem uma vantagem considerável sobre o Santos no número total de vitórias. Com 152 vitórias, o Palmeiras lidera o confronto, enquanto o Santos venceu 102 vezes. Esse domínio palmeirense no clássico reflete a força da equipe ao longo das décadas, mas o Santos também teve momentos de supremacia, especialmente durante a era Pelé.

Estatísticas de Palmeiras x Santos

Os números do Palmeiras x Santos são impressionantes, especialmente no que diz respeito às vitórias do Palmeiras:

Vitórias do Palmeiras: 152

Vitórias do Santos: 102

Empates: 92

Gols do Palmeiras: 622

Gols do Santos: 474

A relevância de Santos x Palmeiras no cenário nacional

O Clássico da Saudade é um dos maiores símbolos do futebol brasileiro. Ele representa mais do que apenas um confronto entre dois clubes; é um embate entre duas escolas de futebol que sempre valorizaram o jogo bonito e a técnica apurada. O duelo entre Palmeiras e Santos atrai torcedores de todo o Brasil e serve como uma vitrine do que o futebol nacional tem de melhor.

Além disso, o clássico destaca a presença de grandes craques do futebol. No Palmeiras, jogadores como Ademir da Guia e Dudu fizeram história no confronto. Pelo lado do Santos, nomes como Pelé, Zito e Robinho brilharam nos gramados, protagonizando partidas inesquecíveis. O Clássico da Saudade é um encontro de titãs que enriquece o futebol brasileiro a cada novo duelo.