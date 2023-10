A participação do camisa 9 palmeirense foi bastante ovacionada pelos torcedores, que pedem uma chance para ele entrar como titular diante do Boca Juniors-ARG, nesta quinta-feira (5). Além do gol marcado ao seu estilo, com velocidade, driblando o goleiro, ele mostrou muita movimentação, tabelas e bom aproveitamento do espaço.