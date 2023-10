O Bragantino venceu o Palmeiras por 2 a 1, de virada, neste domingo (1), pela 25ª rodada do Brasileirão. Jogando em casa, o Massa Bruta saiu atrás no placar com gol de Endrick, mas conseguiu empate no segundo tempo com Eduardo Sasha, batendo pênalti. No fim da partida, Eric Ramires aproveitou desvio de Lucas Evangelista para decretar a vitória. Confira, no vídeo acima, os melhores momentos do duelo: