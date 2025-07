Pai diz que Mundial não é vitrine para Piquerez e faz previsão para Palmeiras x Chelsea

FILADÉLFIA (EUA) - Daniel Piquerez, pai do lateral-esquerdo do Palmeiras Joaquín Piquerez, afirmou que o Mundial de Clubes não serve como vitrine para o filho. Segundo ele, o jogador está focado em viver um "sonho" nos Estados Unidos, mesmo sem poder atuar contra o Chelsea por conta do acúmulo de cartões.

- Não, a verdade é que o Piquerez não vê isso como uma vitrine, e sim como a profissão que ele escolheu, e ele quer chegar o mais longe possível. Competir em um Mundial de Clubes é um sonho. Logicamente, é uma oportunidade para qualquer jogador, né? Mas a experiência que ele está vivendo é o mais importante, e o futuro será consequência desses jogos - comentou Daniel, em entrevista ao Lance!.

O jogador uruguaio é considerado um dos principais jogadores do time comandado por Abel Ferreira e, apesar de não estar em campo na partida válida pelas quartas de final, o pai vai acompanhar e torcer. Ele acredita que será mais um jogo para testar o coração do torcedor palmeirense.

- Tenho que dizer que o Palmeiras vai ganhar. Palpite? Eu acho que vai ser dois a um. Quem fizer o primeiro gol vai acabar vencendo. O primeiro gol vai ser do Palmeiras, vai ficar 1 a 1, e depois 2 a 1 com o coração na boca - previu.

Pai de Piquerez comenta relação com torcida do Palmeiras

Antes da vitória do Palmeiras sobre o Al Ahly, Daniel Piquerez publicou nas redes sociais uma foto com uma bandeira em provocação ao Corinthians. O uruguaio estava no estádio para acompanhar a primeira vitória do Verdão no Mundial.

O lateral uruguaio comentou o episódio na zona mista e deu uma "bronca" no pai. A torcida, por sua vez, comemorou a brincadeira contra o maior rival, tanto nas redes sociais quanto nos Estados Unidos.

- Sim, o pessoal (torcida do Palmeiras) me quer muito bem. Não estão acostumados a ver um pai ou jogador interagir tanto com a torcida. Eu gosto de ir para a prévia e entrar nos estádios junto com os torcedores. E, bom, eu vivo isso. É uma oportunidade que a vida nos deu, e aproveito o futebol junto com os torcedores. Eu aproveito muito, muito mesmo - completou.

O duelo entre Palmeiras e Chelsea, pelas quartas de final do Mundial de Clubes, está marcado para sexta-feira (4), às 22h (de Brasília), na Filadélfia. Quem avançar à semifinal vai encarar o vencedor de Fluminense x Al-Hilal, que se enfrentam no mesmo dia.