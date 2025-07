O Porto, eliminado de maneira precoce no grupo do Palmeiras no Mundial de Clubes, anunciou nesta terça-feira (1) a abertura de conversas para demitir o técnico Martín Anselmi. A decisão por parte da diretoria foi tomada dias após o fim da participação do Dragão no Intercontinental.

- O Porto informa que iniciou negociações com o treinador Martín Anselmi para a cessação do contrato de trabalho desportivo que vigorava desde janeiro de 2025 - informou o clube.

Segundo informado por portais lusitanos, Anselmi já está em solo argentino - sua terra natal - para desfrutar de férias. A situação está sendo negociada junto aos mandatários portistas pelos empresários e agentes do treinador.

Martín Anselmi chegou ao Porto em janeiro, após a demissão de Vítor Bruno. Foram 21 partidas, com apenas dez vitórias, e o contentamento com o terceiro lugar da liga lusitana.

👎 Sofrimento do Porto com o Palmeiras no Mundial

A trajetória do Porto no Mundial foi decepcionante. Com diversos problemas defensivos, a equipe empatou sem gols com o Palmeiras, sendo dominada ao longo dos 90 minutos. Além disso, perdeu de virada para o Inter Miami de Lionel Messi por 2 a 1, e fez jogo maluco com o Al Ahly, que terminou em 4 a 4, deixando o solo estadunidense sem sequer vencer um compromisso.

🔢 Números de Martín Anselmi no comando do Porto

⚽ 21 jogos

✅ 10 vitórias

🟰 6 empates

❌ 5 derrotas

🥅 32 gols marcados

🛡️ 25 gols sofridos

🔣 57,1% de aproveitamento

O principal candidato a substituir Martín é Francesco Farioli. O italiano está sem clube desde que pediu demissão do Ajax, na reta final de 2024/25, após ver seu time perder forças e deixar escapar o título do Campeonato Holandês, que caiu nas mãos do rival PSV.

