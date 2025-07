Cria do Palmeiras, Vanderlan promete entrega total contra o Chelsea: ‘jogo da vida’

FILADÉLFIA (EUA) - Cria da base do Palmeiras, Vanderlan está prestes a viver o momento mais importante de sua trajetória no clube. Com a suspensão de Joaquín Piquerez, o jovem lateral esquerdo deve ser titular na partida desta sexta-feira (4), contra o Chelsea, pelas quartas de final do Mundial de Clubes, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

— Não tenho certeza, mas vamos ver, espero a resposta do treinador. Se eu estiver em campo, com certeza, vai ser o jogo da minha vida — afirmou o jogador, na manhã desta terça-feira (1º), após o treino do Palmeiras no CT do Philadelphia Eagles.

Aos 22 anos, Vanderlan chegou ao profissional em 2021 e já soma 105 jogos com a camisa alviverde, sendo 54 como titular.

Apesar da pouca idade, Vanderlan carrega uma bagagem sólida nas categorias de base do Verdão. Está no clube desde o time sub-15 e acumulou conquistas relevantes no período de formação, como o Mundial de Clubes Sub-17, a Copa do Brasil Sub-17, a Supercopa do Brasil Sub-17, o Campeonato Brasileiro Sub-20 e a Copinha de 2022. Seu desempenho nessas competições sempre foi acompanhado de perto pela comissão técnica, que enxergava nele uma peça de futuro promissor para o elenco principal.

— Acho que pelo tamanho do jogo, posso ter oportunidade de começar jogando, então com certeza é a semana mais importante da minha vida — disse.

Polivalente, o camisa 6 tem como posição de origem a lateral esquerda, mas já atuou como zagueiro e também como ponta aberto pela esquerda na base. Essa versatilidade chamou a atenção dos treinadores e deu a ele vantagem em momentos de necessidade tática. Ainda assim, foi mesmo como lateral que se consolidou e ganhou espaço definitivo no elenco profissional.

Com a responsabilidade de substituir um dos jogadores mais regulares do time, Vanderlan tem buscado conselhos com Piquerez durante a preparação.

— Eu conversei um pouco com ele, rápido depois do jogo contra o Botafogo, e ele me deu algumas dicas. Piquerez é um jogador experiente, de muita qualidade, sempre que vou jogar ele me ajuda bastante, me dando dicas, não tenho dúvidas que dessa vez não será diferente — analisou Vanderlan.