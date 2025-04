Veja os números do atacante Paulinho em sua estreia pelo Palmeiras

O atacante Paulinho disputou seu primeiro jogo com a camisa do Palmeiras. Após longa espera, o jogador entrou na segunda etapa do clássico diante do Corinthians, neste sábado (12), na Arena Barueri.

Mesmo com o confronto praticamente resolvido, Paulinho entrou fazendo fumaça na defesa do Corinthians. Em 13 minutos em campo, acertou 5 de 7 passes que tentou.

Além disso, teve uma finalização para fora e venceu o único duelo disputado. Paulinho também sofreu 1 falta e teve performance foi avaliada com a nota 6.7 no Sofascore.

Ao término do jogo, Paulinho demonstrou gratidão ao estafe do clube após seu retorno aos gramados. O jogador agradeceu aos profissionais da fisioterapia e do departamento médico pela paciência e dedicação durante o período de recuperação.

— Quero agradecer a todo o estafe do Palmeiras, da fisioterapia, aos médicos, porque tiveram muita paciência comigo. Desde fevereiro eu estava perturbando muito eles para poder voltar. Sabíamos do risco, que era preciso ter muita cautela. Sou muito grato a eles. No dia a dia, passaram confiança — disse o meia-atacante.

O reforço do Verdão também celebrou a vitória no clássico, ressaltando que, apesar de não estar em campo anteriormente, sempre esteve ao lado dos companheiros.

— Estava com o time, mesmo sem estar em campo. Vitória importante no clássico. Feliz por ter voltado, me sentido bem. Vamos por mais, e estou muito feliz no Palmeiras — finalizou.

Paulinho falou sobre recuperação (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Como foi a vitória do Palmeiras em cima do Corinthians?

O Palmeiras dominou o Corinthians na tarde deste sábado (12), na Arena Barueri, e venceu por 2 a 0 no reencontro das equipes após a decisão do Campeonato Paulista. Os uruguaios Piquerez e Emiliano Martínez, ambos no primeiro tempo, marcaram os gols do Verdão.

Com o resultado, o time comandado por Abel Ferreira chega a sete pontos e assume, provisoriamente, a liderança do Brasileirão. O Timão, por sua vez, permanece com quatro pontos, mas segue dentro da zona de classificação para a próxima edição da Libertadores.