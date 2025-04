Palmeiras mantém postura firme no mercado em meio à evolução da equipe

Ainda em janeiro, a presidente Leila Pereira afirmou que o Palmeiras teria uma nova postura no mercado de transferências após o desempenho esportivo abaixo do esperado na última temporada. A promessa incluía maior agressividade, enquanto a diretoria mirava nomes prontos e jovens com potencial de revenda no futuro.

Abel comenta futuro de Naves no Palmeiras após oferta do Botafogo: 'Pediu pra sair'

Ao todo, foram sete jogadores contratados e quase meio bilhão de reais investidos. Ao mesmo tempo que reformulou o elenco, o Palmeiras manteve seus principais jogadores e faz jogo duro para negociar mesmo aqueles sem espaço na equipe titular.

Atualmente a quinta opção no sistema defensivo, Naves recebeu sondagem do Botafogo, em busca de um substituto para Bastos, lesionado. A proposta por empréstimo com opção de compra não agradou à diretoria alviverde, interessada apenas em uma negociação em definitivo.

Questionado sobre o futuro do zagueiro, Abel Ferreira foi direto ao afirmar que não se opõe a uma eventual saída, mas destacou que “ninguém é idiota” ao comentar os termos do negócio. O treinador também deixou claro que a palavra final cabe ao diretor de futebol, Anderson Barros.

– Não vamos emprestar um jogador. Se quiser, paga. Há um preço e não é muito caro. Se quiser, paga. Não tenho problema nenhum em vender jogador para um rival, mas não vamos emprestar com opção de compra, porque no Palmeiras ninguém é idiota – disse o português após a vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians.

Abel Ferreira participou ativamente das movimentações do Palmeiras no mercado de transferências (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Palmeiras retoma o bom futebol

Após um início turbulento de temporada e classificação para o mata-mata do Paulistão com uma combinação de resultados na última rodada, o Palmeiras começou a engrenar, mas acabou derrotado na final pelo maior rival.

Com reforços, especialmente no setor ofensivo, e o departamento médico cheio, Abel Ferreira encontrou dificuldades para definir a equipe ideal. Mesmo com o Brasileirão em andamento, o técnico segue em busca da melhor formação — tanto em nomes quanto tática.

Nas últimas partidas, o time passou a ter maior controle em campo, especialmente no meio de campo, e acumulou bons resultados. Hoje, lidera o Grupo G da Libertadores com 100% de aproveitamento e ocupa, ainda que de forma provisória, a primeira posição do Campeonato Brasileiro.

A reação chega em um momento crucial da temporada, quando o clube inicia os ajustes finais para a disputa do Mundial de Clubes, entre junho e julho, nos Estados Unidos.