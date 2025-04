Palmeiras comemora vitória sobre o Corinthians com provocação a Memphis

O Palmeiras atualizou as redes sociais para provocar Memphis Depay após a vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians, na noite deste sábado (12), na Arena Barueri, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Em uma publicação, o Verdão usou o nome de um parceiro comercial para alfinetar o atacante holandês, titular do rival no clássico. "De Pay a gente entende, não tem jeito!", dizia um trecho da legenda.

De Pay a gente entende, não tem jeito! 💳



De Pay a gente entende, não tem jeito! 💳

Abra já sua conta digital oficial do Verdão! Seja Palmeiras Pay! 📲

Vale lembrar que, nos minutos finais da vitória do Corinthians em Itaquera, no segundo jogo da final do Campeonato Paulista, Memphis subiu na bola para provocar os jogadores do Palmeiras e acabou iniciando uma confusão generalizada no gramado.

O ato do holandês, inclusive, motivou uma mudança de regra por parte da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que passará a punir jogadores que realizarem esse tipo de ação em partidas organizadas pela entidade.

Memphis Depay, atacante do Corinthians, provoca jogadores do Palmeiras em partida na Neo Química Arena (Foto: Reprodução)

Palmeiras vence rival com facilidade

O Palmeiras dominou o clássico na Arena Barueri e venceu o Corinthians por 2 a 0, com gols de Piquerez e Emiliano Martínez ainda no primeiro tempo. Com controle total das ações, o Verdão finalizou seis vezes contra duas do rival, que pouco ameaçou o gol de Weverton.

Na etapa final, o time de Abel Ferreira seguiu pressionando e quase ampliou com Facundo Torres, que acertou o travessão. Vitor Roque chegou a balançar as redes após passe de Estêvão, mas o gol foi anulado pelo VAR. Paulinho voltou de lesão e teve boa participação nos minutos finais, marcados por gritos de "olé" e até cabeças de galinha arremessadas no gramado.