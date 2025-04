Palmeiras responde à acusação de homofobia feita por Romero

O Palmeiras se manifestou após episódios de gritos homofóbicos por parte de sua torcida durante o clássico contra o Corinthians, realizado neste sábado (12), pelo Campeonato Brasileiro.

Durante o aquecimento da equipe corintiana, torcedores palmeirenses entoaram cânticos homofóbicos direcionados ao atacante Romero, que se alongava próximo ao banco de reservas. Os gritos de "Romero, vi*ado" foram ouvidos por alguns segundos.

Em nota oficial, o clube afirmou que promove campanhas de combate à homofobia e cobrou das autoridades competentes a devida punição aos envolvidos. O Palmeiras ainda citou o episódio de racismo sofrido por um torcedor do Cerro Porteño, na semana passada, para reforçar que tem agido com rapidez e firmeza em casos de discriminação.

- O Palmeiras repudia toda e qualquer forma de preconceito e, como é de conhecimento público, segue comprometido com o combate à discriminação. O clube promove constantes campanhas de conscientização sobre o tema, vem cobrando das autoridades punições mais severas e toma todas as providências que lhe cabem, de modo a coibir práticas inaceitáveis como homofobia, racismo e xenofobia, entre outras - disse o Alviverde.

- Após o jogo contra o Cerro Porteño-PAR, por exemplo, o Palmeiras, em poucas horas, identificou um torcedor flagrado fazendo gestos de cunho racista e o puniu exemplarmente - ele foi excluído do Avanti, bloqueado no sistema de venda de ingressos para os jogos do Verdão como mandante e notificado de que terá de arcar com eventuais prejuízos causados em caso de punição ao clube; além disso, um Boletim de Ocorrência foi registrado para a completa apuração do caso. A discriminação é um problema estrutural enraizado na sociedade e somente será extirpado do futebol com o empenho de todos nós - completa.

Romero denunciou o caso

O atacante Ángel Romero, do Corinthians, criticou a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, após ser alvo de gritos homofóbicos vindos da torcida adversária.

— Essa pergunta deveria ser feita para a presidente do Palmeiras, que está tão preocupada com isso. Está à vista o que aconteceu hoje. Mas não vai acontecer nada, a gente sabe de onde vem. Se fosse na Arena, a gente sabe o que ia acontecer. Sou contra racismo, xenofobia, convivo com isso todo dia. Aqui no Brasil a maioria das pessoas não quer aceitar isso, todo mundo viu o que aconteceu hoje, vou continuar combater isso, quero ver se tem punição, aconteceu contra o Cerro Porteño ato de racismo com a mesma torcida, ato de racismo, vamos ver se a Conmebol faz alguma coisa. Quero ver se tem alguma punição ou se tem preferência para punição — disse Romero durante entrevista na zona mista.

Gritos foram direcionados ao atacante Romero (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Corinthians já perdeu mando de campo por homofobia

Em junho de 2023, o Corinthians perdeu o mando de campo da Neo Química Arena após gritos homofóbicos de torcedores em um jogo disputado contra o São Paulo, em maio do mesmo ano. A decisão foi tomada após julgamento do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD).

Como foi Palmeiras x Corinthians?

O Palmeiras dominou o Corinthians na tarde deste sábado (12), na Arena Barueri, e venceu por 2 a 0 no reencontro das equipes após a decisão do Campeonato Paulista. Os uruguaios Piquerez e Emiliano Martínez, ambos no primeiro tempo, marcaram os gols do time alviverde.

Com o resultado, o time comandado por Abel Ferreira chega a sete pontos e assume, provisoriamente, a liderança do Brasileirão. O Timão, por sua vez, permanece com quatro pontos, mas segue dentro da zona de classificação para a próxima edição da Libertadores.