Romero, do Corinthians, foi alvo de gritos homofóbicos em clássico com o Palmeiras que acontece na noite deste sábado (12), na Arena Barueri.

Durante o aquecimento do Corinthians, a torcida palmeirense chegou a proferir gritos de "Romero, vi*do" em direção ao atleta, que estava se alongando próximo ao banco de reservas. Os gritos duraram alguns segundos.

Ao que tudo indica, as ofensas só pararam porque o elenco do Palmeiras entrou para aquecer e o restante da torcida abafou o som. Os torcedores envolvidos estavam nas cadeiras inferiores, que ficam próximas aos reservas.

Corinthians já perdeu mando de campo por homofobia

Em junho de 2023, o Corinthians perdeu o mando de campo da Neo Química Arena após gritos homofóbicos de torcedores em um jogo disputado contra o São Paulo, em maio do mesmo ano. A decisão foi tomada após julgamento do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD).