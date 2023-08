Com o tento nesta quarta, Raphael Veiga atingiu mais uma marca expressiva com a camisa do time na Libertadores. Segundo maior artilheiro do clube na história da competição sul-americana, o meia se tornou também o 16º brasileiro com mais bolas na rede na disputa em todos os tempos, igualando ninguém menos do que Pelé, Zico e Jardel.