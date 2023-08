Com esse resultado, o Alviverde por até empatar no Allianz Parque, na quarta-feira (9), pelo jogo de volta das oitavas, que ainda assim se classificará para as quartas de final da competição. Já o Galo precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis, mas se quiser levar a vaga no tempo normal, necessita ganhar por dois ou mais gols.