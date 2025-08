Palmeiras encerra a preparação para duelo diante do Vitória, no Barradão

O Palmeiras encerrou na manhã deste sábado (2), na Academia de Futebol, a preparação para o confronto diante do Vitória, no Barradão. A partida será disputada neste domingo (3), às 18h30 (de Brasília), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sob o comando do técnico Abel Ferreira, o elenco participou de um treino com ênfase em movimentações táticas posicionais, simulações de situações de jogo e, ao final, uma atividade recreativa.

Recuperado de uma inflamação no quadril, o meia-atacante Felipe Anderson treinou normalmente com o grupo e está à disposição da comissão técnica. Já o zagueiro Murilo realizou atividades de transição física no gramado, de forma separada. Bruno Fuchs, por sua vez, deu sequência ao tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance, tanto no campo quanto na parte interna do Centro de Excelência.

O Palmeiras é o terceiro colocado do Brasileirão com 32 pontos. (Foto: Cesar Greco/ Palmeiras)

O Verdão chega para a rodada com números expressivos fora de casa. É o time com melhor aproveitamento como visitante no Brasileirão, com 85,71% — seis vitórias e uma derrota em sete jogos. Na sequência aparece o Flamengo, com 61,90%. O Palmeiras também lidera o ranking de melhor ataque como visitante, com média de 1,50 gol por partida, à frente novamente do Flamengo, que tem 1,29. Além disso, é a única equipe a balançar as redes em 100% das partidas longe de seus domínios, seguido por Red Bull Bragantino e Mirassol, ambos com 85,50%.

No retrospecto recente contra o Vitória, o Palmeiras venceu oito dos últimos dez confrontos, com duas derrotas, marcando 19 gols e sofrendo 11. Nos cinco duelos mais recentes em solo baiano, foram quatro vitórias alviverdes e apenas um revés, com oito gols marcados e quatro sofridos.

Agenda do Palmeiras:

03.08 - 18ª rodada do Campeonato Brasileiro - Vitória x Palmeiras - 19h30 - Barradão

06.08 - oitavas de final da Copa do Brasil - Palmeiras x Corinthians - 21h30 - Allianz Parque

10.08 - 19ª rodada do Campeonato Brasileiro - Palmeiras x Ceará - 16h - Allianz Parque

14.08 - oitavas de final da Libertadores - Universitario x Palmeiras - 21h30 - Peru

17.08 - 20ª rodada do Campeonato Brasileiro - Botafogo x Palmeiras - 20h30 - Nilton Santos

21.08 - oitavas de final da Libertadores - Palmeiras x Universitario - 21h30 - Allianz Parque

25.08 - 21ª rodada do Campeonato Brasileiro - Palmeiras x Sport - 19h - Allianz Parque

31.08 - 22ª rodada do Campeonato Brasileiro - Corinthians x Palmeiras - 18h30 - Neo Química Arena