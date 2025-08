Com mudanças no time, Palmeiras defende invencibilidade como visitante

Buscando se aproximar da liderança, o Palmeiras vai colocar à prova sua invencibilidade fora de casa, quando vai enfrentar o Vitória, no Barradão. O Verdão ainda não perdeu jogando como visitante no Brasileirão

O Alviverde venceu seis vezes fora de casa e só empatou uma vez, fazendo até agora 18 pontos sendo visitante. A equipe comandada por a Abel Ferreira lidera o ranking de melhor ataque como visitante, com média de 1,50 gol por partida. Além disso, é a única equipe que conseguiu balançar as redes em 100% das partidas longe de seus domínios

O Palmeiras carrega um desempenho favorável contra o rival de logo mais, vencendo oito dos últimos dez confrontos, com duas derrotas, marcando 19 gols e sofrendo 11. Além disso, também levou a melhor em quatro dos últimos cinco jogos, em Salvador, tendo apenas uma derrota, com oito gols e apenas quatro sofridos.

Vitor Roque comemora seu gol durante partida contra o Fluminense (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Time modificado e desfalques

Para isso, a tendência é que o técnico português deve mandar a campo uma equipe bastante modificada, já que precisa vencer o Corinthians, no jogo de volta da oitavas de final da Copa do Brasil. No entanto, o Verdão tem um retrospecto favorável contra o Rubro-Negro Baiano.

Entre os relacionados, Abel não deve contar com os zagueiros Bruno Fuchs e Murilo, que se recuperam de problemas na Coxa. Por outro lado, Felipe Anderson viajou com a delegação para a capital baiana e deve ser titular.

Sequência difícil

A partida de logo mais acontece em um momento que o Alviverde passa por um momento decisivo na temporada, tendo partidas decisivas em todas as competição e viagens. Após enfrentar o Vitória, o Palmeiras decide sua vaga na Copa do Brasil, contra o Corinthians, no Allianz Parque.

Agenda de jogos do Palmeiras nas próximas semanas:

03.08 - 18ª rodada do Campeonato Brasileiro - Vitória x Palmeiras - 19h30 - Barradão

06.08 - oitavas de final da Copa do Brasil - Palmeiras x Corinthians - 21h30 - Allianz Parque

10.08 - 19ª rodada do Campeonato Brasileiro - Palmeiras x Ceará - 16h - Allianz Parque

14.08 - oitavas de final da Libertadores - Universitario x Palmeiras - 21h30 - Peru

17.08 - 20ª rodada do Campeonato Brasileiro - Botafogo x Palmeiras - 20h30 - Nilton Santos

21.08 - oitavas de final da Libertadores - Palmeiras x Universitario - 21h30 - Allianz Parque

25.08 - 21ª rodada do Campeonato Brasileiro - Palmeiras x Sport - 19h - Allianz Parque

31.08 - 22ª rodada do Campeonato Brasileiro - Corinthians x Palmeiras - 18h30 - Neo Química Arena