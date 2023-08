Caso avance para as quartas de final do torneio continental, o Palmeiras terá o dia 19 de agosto para substituir até três nomes da lista final de inscritos. Já no Brasileirão a situação é bem mais tranquila, mas tem duas datas diferentes para encerrar o período de inscrições. Vale lembrar que, antes da primeira rodada do campeonato, os clubes precisaram enviar uma lista de, no mínimo, 35 jogadores inscritos para a CBF. Até o momento, o Alviverde tem 36 atletas registrados na competição.