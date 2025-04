Veiga avança em recuperação; veja situação dos lesionados do Palmeiras

O meio-campista Raphael Veiga, que se recupera de uma luxação no ombro esquerdo, cumpriu parte do cronograma com os companheiros de Palmeiras na manhã desta terça-feira (22), participou de parte do treinamento no campo, e depois trabalhou sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Performance.

Como ainda não está liberado para entrar em campo, o camisa 23 não viajará para a Bolívia para enfrentar o Bolívar, na quinta-feira (24), às 19h (de Brasília), em La Paz, pela Libertadores. O grupo seguirá para o país nesta tarde para seguir o cronograma de adaptação para atuar na altitude.

Além de Raphael Veiga, outros quatro jogadores estão no departamento médico do Palmeiras, quase todos em fase final de recuperação. O clube, no entanto, não divulga prazo de retorno de jogadores machucados.

Quem tem a situação um pouco mais crítica é o atacante Bruno Rodrigues, que passou por cirurgia no joelho esquerdo, mas também teve problemas com o direito, está há mais de um ano sem atuar e, portanto, ainda ficará fora por mais algumas semanas até sua plena recuperação.

O zagueiro Murilo está sob os cuidados médicos do Palmeiras desde a vitória sobre o Corinthians, por 2 a 0, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, no último dia 12. Na ocasião, o beque sentiu a coxa direita durante o aquecimento e acabou fora do clássico. Apesar disso, não deve demorar a retornar.

Os laterais Mayke, com lesão na coxa esquerda, e Marcos Rocha, que segue um cronograma individualizado neste momento, são as últimas duas baixas da equipe de Abel Ferreira. A expectativa é que a dupla esteja à disposição da comissão técnica em maio.

