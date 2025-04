Paulinho treina com o elenco do Palmeiras e deve ser novidade contra o Bolívar

O Palmeiras iniciou na manhã desta terça-feira (22), na Academia de Futebol, a preparação para o confronto com o Bolívar-BOL, marcado para quinta-feira (24), às 19h, no Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia, pela fase de grupos da CONMEBOL Libertadores. O atacante Paulinho foi uma das novidades no treinamento.

Os titulares na vitória sobre o Fortaleza por 2 a 1, no domingo (20), pelo Campeonato Brasileiro, realizaram atividades regenerativas no centro de excelência. Já os demais jogadores foram a campo e participaram de atividades técnicas em espaço reduzido, com a presença de atletas das categorias de base.

Preservado do jogo em Fortaleza, Paulinho treinou em tempo integral com o grupo. O meio-campista Raphael Veiga, em recuperação de uma luxação no ombro esquerdo, participou de parte das atividades com os companheiros e, em seguida, deu continuidade ao tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras.

A lista de desfalques do Verdão ainda conta com Bruno Rodrigues, que se recupera de cirurgia no joelho; Murilo, com lesão na coxa direita; Mayke, com lesão na coxa esquerda; e Marcos Rocha, que segue cronograma individualizado de atividades.

Momento atual na Libertadores

O Palmeiras é o líder do grupo G da Libertadores, com duas vitórias em dois jogos, quatro gols efeitos e dois sofridos. Caso vença o confronto, a equipe paulista encerrará a primeira metade da fase com 100% de aproveitamento e ficará próxima de garantir a classificação às oitavas de final.

continua após a publicidade

A temida altitude — fator que costuma assustar grande parte dos clubes brasileiros — não tem sido um obstáculo tão difícil para o time sob o comando de Vanderlei Luxemburgo e Abel Ferreira. Desde 2020, o Palmeiras disputou cinco partidas em cidades de altitude, com aproveitamento de 80%: foram quatro vitórias e apenas uma derrota.