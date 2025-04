Palmeiras viaja com antecedência e tem programação especial para encarar altitude

O Palmeiras montou um planejamento especial para tudo dar certo na partida desta quinta-feira (24), em La Paz, na Bolívia, quando o time vai enfrentra o Bolívar pela terceira rodada da Libertadores, às 19h (de Brasília). O time, que normalmente viaja na véspera de suas partidas como visitante, desta vez deixará a capital paulista com dois dias de antecedência para se adaptar e treinar no local.

O elenco, que ganhou folga na segunda, treinou na manhã desta terça, na Academia de Futebol, e no início da tarde já seguirá rumo à Bolívia em voo fretado. O Palmeiras ainda realizará um treinamento na quarta-feira (23), às 16h (horário local), no Estádio do The Strongest, onde finalizará sua preparação para o duelo contra os bolivianos, para que os jogadores experimentem as variações na trajetória da bola, o que muda ofensiva e defensivamente.

A ideia do clube para viajar antes é para que os atletas tenham mais tempo de contato com as condições atmosféricas do ar rarefeito para se adaptar e não ser surpreendido durante o jogo. Além disso, há conversas com o elenco para que haja uma adaptação mental e biomecânica para compensar os efeitos da altitude.

O estádio Hernando Siles fica a 3.637 metros do nível do mar, o local com maior altitude nesta edição do torneio continental. Com isso, o clube monitora a saturação de oxigênio, entre outros aspectos, para identificar aqueles atletas com maior dificuldade de adaptação. A partir desses dados, é possível adotar medidas profiláticas para corrigir antecipadamente os sintomas por meio de medicamentos, alimentação e hidratação.

Palmeiras na altitude

Desde 2020, ano em que o Verdão foi campeão da Libertadores, o time disputou cinco partidas em cidades de altitude e conquistou bons resultados: foram quatro vitórias e apenas uma derrota neste período. Neste ano, justamento contra o Bolívar, o time, então comandado por Luxemburgo, venceu por 2 a 1.

No ano seguinte, quando também foi campeão da competição, venceu o Independiente del Valle por 1 a 0. Em 2022, o alvo da vez foi o Independiente Petrolero, que foi goleado por 5 a 0 pelo time de Abel Ferreira. Em 2023, o Verdão pegou novamente o Bolívar e, desta vez, saiu de campo derrotado pelos mandantes: 3 a 1.

O duelo mais recente do Palmeiras na altitude foi contra o Independiente del Valle, no ano passado, quando a equipe venceu por 3 a 2.