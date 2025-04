Cabeça nas alturas: Palmeiras encara altitude com bom retrospecto recente

Após se recuperar na temporada e embalar uma sequência de cinco vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras vira a chave e passa a pensar no Bolívar, pela Libertadores. Para manter o bom momento, o Verdão pode se apoiar no retrospecto favorável.

A temida altitude — fator que costuma assustar grande parte dos clubes brasileiros — não tem sido um obstáculo tão difícil para o time sob o comando de Vanderlei Luxemburgo e Abel Ferreira. Desde 2020, o Palmeiras disputou cinco partidas em cidades de altitude, com aproveitamento de 80%: foram quatro vitórias e apenas uma derrota.

Palmeiras na altitude nos últimos 5 anos:

Bolívar 1 x 2 Palmeiras - 2020

Ainda sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, a equipe venceu o Bolívar por 2 a 1, pela Libertadores, com gols de Gabriel Menino e Willian Bigode.

Escalação: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Viña; Ramires (Bruno Henrique), Gabriel Menino e Zé Rafael (Vitor Hugo); Raphael Veiga (Danilo), Rony (Gabriel Veron) e Willian (Gustavo Scarpa).

Independiente del Valle 0 x 1 Palmeiras - 2021

Já com Abel Ferreira no comando, o Palmeiras foi até Quito, no Equador, e saiu com a vitória por 1 a 0, com gol de Raphael Veiga em cobrança de pênalti.

Escalação: Weverton; Luan, Gustavo Goméz e Renan; Marcos Rocha e Victor Luís; Felipe Melo (Gustavo Scarpa, 42/2ºT), Patrick de Paula (Danilo, 26/2ºT) e Raphael Veiga (Mayke, 42/2ºT); Rony e Luiz Adriano (Danilo Barbosa, 18/2ºT)

Veiga marcou o gol da vitória em 2021 (Foto: Cesar Greco)

Independiente Petrolero 0 x 5 Palmeiras - 2022

Em mais uma grande atuação de Raphael Veiga, o Palmeiras goleou o Independiente Petrolero no Estádio Olímpico Patria, em Sucre, na Bolívia. O meio-campista marcou três gols, enquanto Navarro e Murilo completaram o placar.

Escalação: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo (Gabriel Menino), Zé Rafael e Raphael Veiga (Scarpa); Dudu (Wesley), Rony (Navarro) e Gabriel Veron.

Bolívar 3 x 1 Palmeiras - 2023

Novamente enfrentando o Bolívar no Estádio Hernando Siles, em La Paz, o resultado desta vez foi negativo. O Verdão até saiu na frente com gol de Flaco López, mas acabou sofrendo a virada.

Escalação: Marcelo Lomba; Mayke (Pedro Lima), Luan, Naves (Ian) e Vanderlan; Fabinho (Richard Ríos), Jailson e Artur; Breno Lopes (Rafael Navarro), Garcia (Gabriel Menino) e López. Técnico: Abel Ferreira

Independiente del Valle 2 x 3 Palmeiras - 2024

Novamente em Quito, o Palmeiras conquistou uma grande vitória no ano passado, com uma virada histórica. A equipe chegou a estar perdendo por 2 a 0, mas contou com gols de Endrick, Lázaro e Luís Guilherme para virar o placar e garantir o triunfo.

Escalação: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez e Luan (Vanderlan); Mayke (Luis Guilherme), Aníbal Moreno, Richard Ríos, Raphael Veiga (Estevão) e Piquerez; Endrick (Lázaro) e Rony (Flaco López).

Momento atual na Libertadores

Líder do grupo com duas vitórias, o Palmeiras viaja até a Bolívia para encarar o Bolívar, em La Paz, pela terceira rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. Caso vença o confronto, a equipe paulista encerrará a primeira metade da fase com aproveitamento perfeito e ficará próxima de garantir a classificação às oitavas de final.

A bola rola para Palmeiras e Bolívar a partir das 19h30 (de Brasília), no estádio Hernando Siles. Depois, o Verdão fecha a primeira fase com duas das três partidas restantes no Allianz Parque.