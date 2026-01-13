Grêmio avança por Weverton e aguarda Palmeiras para finalizar negociação

O Grêmio avançou nas tratativas pela contratação de Weverton nas últimas horas e aguarda um sinal positivo do Palmeiras para concretizar a chegada do goleiro. Diferentemente de outras oportunidades, a diretoria alviverde aceitou abrir negociações com o clube gaúcho, que busca um titular para a posição no mercado.

Weverton já acertou detalhes com o Grêmio nos bastidores e agora aguarda as tratativas entre as diretorias para sacramentar sua saída. O Palmeiras, como adiantado anteriormente pela reportagem, busca a permanência do goleiro na Academia de Futebol e chegou a oferecer uma renovação por mais uma temporada, válida até o fim de 2027.

O Grêmio ofereceu um contrato de três anos a Weverton, além de um salário considerado alto. A valorização e o longo tempo de vínculo seduziram o goleiro, que indicou o desejo de deixar o clube. Em razão dos títulos e feitos do camisa 21, o Palmeiras tende a acatar a vontade do jogador.

Anteriormente, a cúpula do futebol alviverde demonstrou incômodo com o fato de o Grêmio iniciar conversas diretamente com Weverton, sem comunicar o clube paulista. Agora, os gaúchos buscam uma reaproximação para acertar os detalhes finais da negociação.

- É muito claro (sobre o interesse do mercado em Weverton): tem contrato, é jogador do Palmeiras, ganhou títulos comigo. É o maior goleiro da história do Palmeiras, vocês gostem ou não. Tem contrato, é uma posição que estou muito contente - afirmou Abel Ferreira, em entrevista coletiva após vitória do Palmeiras sobre a Portuguesa, no Canindé.

Titular e peça-chave do Palmeiras nas últimas temporadas, Weverton perdeu a posição para Carlos Miguel após sofrer uma lesão na mão. Com isso, ficou fora da reta final do Campeonato Brasileiro, além da semifinal e da final da Copa Libertadores. Em 2026, mesmo recuperado, iniciou o Campeonato Paulista como reserva na partida do último sábado (10).

O goleiro Weverton, da SE Palmeiras, durante treinamento, na Academia de Futebol. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

A mudança de postura da diretoria do Palmeiras, que inicialmente não chegou a abrir conversas com o Grêmio, indica que Weverton deve deixar o clube ainda em janeiro, apesar do desejo de mantê-lo, já que o goleiro é um dos líderes do elenco.

O Palmeiras não pretende estender as trativas por Weverton e busca uma definição nas próximas horas. Além do camisa 21, a comissão técnica possui como opções no setor Carlos Miguel e Lomba, que renovou recentemente seu contrato, até dezembro de 2026. Aranha, atualmente integrado ao grupo que disuta a Copinha, também pe opção.

