O Palmeiras está escalado para enfrentar o Cruzeiro nesta quarta-feira (18), no Mineirão, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marca o início de uma sequência de seis jogos em 19 dias para o Alviverde.

Os paraguaios Gustavo Gómez e Mauricio atuaram no amistoso contra o Japão, na última terça-feira, e são desfalques em razão do tempo de deslocamento até Belo Horizonte. Também estão fora os lesionados Piquerez, Jefté, Murilo e Paulinho.

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Giay, Flaco López e Arias, por sua vez, tiveram uma logística especial organizada pela diretoria para ficar à disposição de Abel Ferreira. O trio viajou em voos fretados e chegou a Belo Horizonte na madrugada desta quarta-feira, quando passou por avaliação dos profissionais do departamento médico. Os três começam a partida no banco de reservas.

Escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Bruno Fuchs, Benedetti e Barboza; Khellven, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Arthur; Ramón Sosa e Vitor Roque.

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Banco de reservas: Marcelo Lomba, Bruno Bertinato, Giay, Felipe Anderson, Arias, Emi Martínez, Fabiano, Flaco López, Erick Belé, Larson e Luís Pacheco.

Escalação do Cruzeiro

Otávio; William, Fabricio Bruno, Villalba, Rojas; Zé Lucas, Romero, Matheus Pereira, Gerson; Kaio Jorge e Marquinhos.

Onde assistir ao jogo entre Cruzeiro e Palmeiras

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro - 35ª rodada

Campeonato Brasileiro - 35ª rodada 📅 Data: 18 de Novembro de 2026

18 de Novembro de 2026 ⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)

20h30 (de Brasília) 📍 Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Mineirão, em Belo Horizonte (MG) 📺 Onde assistir: Prime Video

Prime Video 👉 Tempo real: O Lance! acompanha em tempo real

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Arbitragem e retrospecto

Anderson Daronco será o árbitro da partida desta noite, auxiliado por Rafael da Silva Alves e Michael Stanislau. Heber Roberto Lopes ficará responsável pelo VAR. No encontro entre as equipes pelo primeiro turno, houve empate por 1 a 1, na Arena Barueri, com gols de Arroyo e Felipe Anderson.