O Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira (18), após a pausa para a Data Fifa, para enfrentar o Cruzeiro, no Mineirão. Em meio a desfalques e jogadores lesionados, a equipe comandada por Abel Ferreira busca os três pontos para seguir na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro, em uma reta decisiva de temporada que também reserva as finais da Libertadores e da Copa do Brasil.

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O Palmeiras está três pontos atrás do Flamengo, que também leva vantagem no número de vitórias, primeiro critério de desempate do Campeonato Brasileiro. Uma derrota para o Cruzeiro pode deixar o rival carioca em condições de conquistar o título no confronto direto entre as equipes, marcado para a 36ª rodada, no Nubank Parque.

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Abel Ferreira afirma publicamente que o Palmeiras mantém o foco nas três competições que disputa na reta final de 2026, mas vê o Flamengo em vantagem na briga pelo título do Brasileirão. Em entrevista recente, o treinador comentou o momento das duas equipes e ressaltou que o clube não depende apenas dos próprios resultados para conquistar o campeonato.

- Primeiro dizer que temos um rival fantástico nessa competição, o Flamengo tem sido muito consistente, e a prova disso é que estamos atrás deles. Mesmo ganhando aqui, continuamos a depender deles. Tem tudo e mais alguma coisa pra ganhar - destacou Abel Ferreira.

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Flaco López, Giay e Arias estarão à disposição para o confronto. O trio contou com voos fretados pela diretoria do Palmeiras para chegar a Belo Horizonte a tempo da partida. Já Gómez e Maurício, que atuaram na Data Fifa, são desfalques. Piquerez se lesionou com a seleção do Uruguai e também é baixa.

Maratona alviverde

Com de hoje, o Palmeiras inicia uma sequência de seis jogos em 19 dias. O primeiro compromisso será diante do Cruzeiro, nesta quarta-feira (18), pelo Brasileirão. O último está marcado para 6 de dezembro, contra o Grêmio, em Brasília, pela final da Copa do Brasil.

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Serão quatro viagens, uma delas internacional, para o Uruguai, onde enfrenta o Estudiantes pela final da Libertadores, em Montevidéu. O calendário pode ficar ainda mais extenso em caso de título continental, que garantiria ao clube uma vaga na Copa Intercontinental.

A sequência de jogos, apesar do calendário apertado, também representa uma oportunidade para o Palmeiras fora de campo. Em entrevista após reunião entre representantes de clubes do futebol brasileiro, realizada na última terça-feira, no Rio de Janeiro, Leila Pereira fez um balanço positivo de sua gestão, mas ressaltou que mantém os pés no chão na busca por novos títulos.

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- Estou muito feliz de estar em duas finais, novamente em uma final da Libertadores, estar na Copa do Brasil e brigando pelo Brasileirão. O Palmeiras é um clube que tem muitos pés no chão. Estamos lutando pelos três campeonatos, mas não tem nada ganho, são jogos extremamente difíceis - apontou.

Elenco do Palmeiras comemora gol contra o Remo (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

Calendário do Palmeiras em 2026