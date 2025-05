Palmeiras bate recorde de público na Arena Barueri em clássico contra o São Paulo

O Palmeiras provou que a Arena Barueri pode ser considerada sua "segunda casa" e bateu recorde de público no estádio na partida contra o São Paulo, na noite deste domingo (11), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A diretoria alviverde optou por baixar o valor dos ingressos, deixando com preços mais populares, que variavam de R$ 30 a R$ 70, e deu resultado: 29.709 torcedores presentes.

Antes, o recorde de público era de 29.647 palmeirenses em Barueri, em partida contra o Corinthians, válida pelo Campeonato Paulista do ano passado. Apesar de cheia, a Arena Barueri ainda tinha capacidade mais quase duas mil pessoas a mais.

Palmeiras joga pela liderança do Brasileirão

O Verdão busca a vitória no Choque-Rei para seguir na liderança do Brasileirão. Com 16 pontos, o time está à frente do RB Bragantino apenas pela diferença de saldo de gols, ou seja, vencer e garantir um resultado mais elástico será um dos objetivos da equipe nesta rodada.

