(Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/04/2024 - 23:27 • São Paulo (SP)

Nas enquetes do canal do Palmeiras no WhatsApp do Lance!, os torcedores elegeram Raphael Veiga o protagonista e Weverton o pior em campo na vitória por 3 a 1 sobre o Liverpool-URU. O Verdão conquistou sua primeira vitória na Copa Libertadores no Allianz Parque.

➡️ Siga o Lance! Palmeiras no WhatsApp e acompanhe todas as notícias do Verdão

Veiga esteve diretamente envolvido nos três gols anotados pelo Palmeiras contra o Liverpool. O camisa 23 deu assistência para os gols de Aníbal Moreno, Flaco López e Estevão. Foi a primeira vez que Veiga deu três passes para gols em uma partida pelo Verdão.

➡️A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta!

Ao contrário de Veiga, Weverton, na opinião dos torcedores do Palmeiras, falhou no gol sofrido pela equipe. Aos dois minutos do primeiro tempo, Rodríguez cobrou direto para o gol, o goleiro do Verdão espalmou para o meio da área e Rosso aproveitou o rebote e estufou as redes. O bandeirinha havia flagrado impedimento na jogada e, após seis minutos de revisão, o VAR não viu irregularidades e validou o gol.

O próximo compromisso do Palmeiras será no domingo (13), contra o Vitória, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no Barradão. Tanto Veiga quanto Weverton devem ser titulares na partida.

➡️ Veja tabela com datas, horários dos jogos da Libertadores

Pela primeira vez no Palmeiras, o meia Raphael Veiga deu três assistência na mesma partida (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)