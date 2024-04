Ídolo do Palmeiras se derrete por Estevão: ‘Raio caiu duas vezes no mesmo lugar’

Estevão marcou na vitória do Palmeiras sobre o Liverpool-URU (Foto: NELSON ALMEIDA/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/04/2024 - 23:27 • São Paulo (SP)

O Palmeiras venceu o Liverpool-URU por 3 a 1, no Allianz Parque, com direito a gol do jovem Estevão, de 16 anos. Foi a primeira vez que o garoto balançou as redes como profissional. Durante transmissão da "ESPN", o comentarista e ex-goleiro Fernando Prass elogiou o atacante.

- É impressionante o futebol brasileiro. Quando a gente acha que a safra não é boa, que a geração não é boa, começam a surgir garotos de uma qualidade impressionante. E não foi só o gol, o gol potencializa a atuação, ele já vinha jogando bem. Parece que o raio vai cair duas vezes no mesmo lugar - disse Prass.

Estevão é uma das grandes promessas das categorias de base do Palmeiras, assim como era Endrick, já vendido ao Real Madrid. Além do garoto de 16 anos, Aníbal Moreno e Flaco López também marcaram na vitória do Alviverde, que lidera o F da Libertadores, com quatro pontos.