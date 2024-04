(Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/04/2024 - 21:58 • São Paulo (SP)

Em enquete feita no canal do Palmeiras no WhatsApp do Lance!, os torcedores entenderam que Weverton falhou no gol sofrido contra o Liverpool-URU, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.

Aos dois minutos do primeiro tempo, Rodríguez cobrou direto para o gol, Weverton espalmou para o meio da área e Rosso aproveitou o rebote e estufou as redes do Palmeiras. O bandeirinha havia flagrado impedimento na jogada e, após seis minutos de revisão, o VAR não viu irregularidades e validou o gol.

Ao final do primeiro tempo, 452 torcedores do Palmeiras entenderam que Weverton falhou no gol. 134 não interpretaram erro do goleiro do Verdão.

Não é a primeira vez na temporada na qual Weverton é criticado pela torcida. O goleiro foi apontado como vilão no empate por 2 a 2 com o Corinthians, durante a fase de grupos do Paulistão.

Goleiro Weverto, do Palmeiras, em ação na final do Paulistão, contra o Santos, no Allianz Parque (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)