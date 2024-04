(Foto: Nelson Almeida / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/04/2024 - 23:02 • São Paulo (SP)

Em duelo válido pela segunda rodada da Libertadores, o Palmeiras venceu o Liverpool-URU por 3 a 1. Rosso abriu o placar para os uruguaios, e Aníbal Moreno, Flaco López e Estevão conduziram a virada do Verdão no Allianz Parque.

➡️ Siga o Lance! Palmeiras no WhatsApp e acompanhe todas as notícias do Verdão

Com o resultado, o Palmeiras chega aos quatro pontos e divide a liderança do Grupo F com o Independiente del Valle. Já o Liverpool-URU segue com um ponto, empatado com o San Lorenzo.

➡️A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta!

O próximo compromisso do Palmeiras será no domingo (13), contra o Vitória, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no Barradão.

Aníbal Moreno comemorando o primeiro gol do Palmeiras contra o Liverpool-URU (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

Palmeiras 3 x 1 Liverpool-URU - Copa Libertadores

fase de grupos - 2 Rodada

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 11 de abril de 2024, às 21h (hora de Brasília)

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

⚽ Gols: Aníbal Moreno, Flaco López e Estevão / Rosso

➡️ Veja tabela com datas, horários dos jogos da Libertadores

⚽ ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos, Luís Guilherme e Raphael Veiga; Flaco López e Estevão

LIVERPOOL-URU (Técnico: Emilian Alfaro)

Sebastián Lentinelly; Kevin Amaro, Jean Rosso, Enzo Martínez e Agustín Cayetano; Lucas Lemos; Luciano Rodríguez, Martín Barrios, Agustín González e Matías Ocampo; Renzo Machado.