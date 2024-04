Carlos Eugênio Simon dá veredito em lance polêmico de Palmeiras x Liverpool-URU; veja

Carlos Eugênio Simon é comentarista de arbitragem da ESPN (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/04/2024 - 22:43 • São Paulo (SP)

O primeiro tempo de Palmeiras x Liverpool-URU terminou com uma análise do VAR sobre um possível pênalti para o Alviverde. Ex-árbitro de comentarista da ESPN, Carlos Eugênio Simon analisou a jogada e concordou com a decisão da arbitragem de não marcar a penalidade.

- Não foi pênalti. A bola pega no corpo do Rosso e resvala no braço que está indo ao gramado. Para mim, não é um gesto anti-natural, nem uma mão deliberada, é uma mão acidental. Portanto, não caracteriza a penalidade máxima - analisou Simon.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O lance, contudo, teve demora para análise do VAR, assim como o gol do Liverpool-URU, que durou cerca de seis minutos para ser confirmado. Até aquele momento, a partida estava empatada em 1 a 1. Na primeira rodada da Libertadores, o Palmeiras empatou com o San Lorenzo.