Um torcedor do Cerro Porteño foi flagrado imitando um macaco em direção à torcida do Palmeiras durante partida pela Libertadores. O incidente ocorreu nesta quarta-feira (8) no Estádio Nueva Olla, em Assunção, Paraguai, em que time brasileiro venceu por 2 a 0.

continua após a publicidade

O momento foi registrado em vídeo pelo torcedor Rodrigo Wirth, que compartilhou as imagens nas redes sociais. O registro mostra claramente o homem fazendo gestos discriminatórios nas arquibancadas do estádio paraguaio.

Tensão desde duelo pela Libertadores sub-20

A partida já estava cercada de tensão devido a um episódio anterior de racismo ocorrido também no Paraguai, durante a Libertadores Sub-20, envolvendo o jogador Luighi. Após aquele incidente, o Cerro Porteño recebeu multa de 50 mil dólares, aproximadamente R$ 288 mil, com prazo de pagamento de 30 dias após a notificação. Luighi não foi relacionado para a partida desta quarta-feira.

continua após a publicidade

Luighi, atacante do Palmeiras, vítima de racismo na Libertadores Sub-20 (Foto: reprodução)

Na ocasião anterior, a Conmebol também determinou que o clube paraguaio deveria "publicar nas redes sociais oficiais uma campanha de comunicação de conscientização contra o racismo, durante o restante da Libertadores Sub-20 2025". Além disso, o Cerro Porteño foi impedido de contar com torcedores em seus jogos durante aquela competição.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Até o momento, a Conmebol não emitiu pronunciamento oficial sobre este novo caso. A entidade costuma abrir procedimentos disciplinares para investigar incidentes de natureza racista em suas competições. Ainda não há informações se o torcedor responsável pelo gesto racista foi identificado pelas autoridades locais paraguaias.