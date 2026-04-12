O goleiro Carlos Miguel foi um dos responsáveis pelo líder Palmeiras ter garantido um ponto diante do Corinthians na noite deste domingo (12), na Neo Química Arena, pela 11ª rodada do Brasileirão. Ele fez uma grande defesa em lance que ficou cara a cara com Yuri Alberto. O Verdão jogou com dois a mais - André foi expulso no primeiro tempo, e Matheuzinho levou o cartão vermelho aos 23 minutos da etapa final.

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- A gente queria sair dos três pontos daqui, mas tem que valorizar nossa entrega também, batalhamos do começo ao fim para sair com uma vitória daqui. Estamos com a cabeça boa, o campeonato é longo, tem muita coisa pela frente. Vamos manter o foco - disse o goleiro alviverde.

- A gente valoriza cada partida, fizemos uma grande partida independentemente de ter feito gol ou não. É sair com o pensamento de que não fizemos um mau jogo aqui, a gente vai colher muitos frutos ainda - afirmou.

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Em relação ao lance com o camisa 9 adversário, Carlos Miguel elogiou o ex-companheiro, já que atuaram juntos pelo Corinthians, mas acredita que conhecer Yuri Alberto não influenciou na forma como fez a grande defesa no segundo tempo.

- O Yuri é um grande jogador, um excelente jogador, meu amigo, conheço, mas acho que no meio do jogo não tem nada, sou eu contra ele. Ele tentou a melhor maneira de fazer o gol e eu consegui fazer a defesa, estou aqui para isso - disse.

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