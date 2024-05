Tchau, Barueri! Palmeiras terá Allianz Parque para duelo diante do Vasco pelo Brasileiro

Palmeiras venceu o Vasco no Allianz Parque pelo Brasileirão 2023 (Foto: Cesar Greco/ Ag. Palmeiras)







Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 22/05/2024 - 11:52 • São Paulo

Antes marcado para a Arena Barueri, o jogo entre Palmeiras x Vasco, válido pela 8ª rodada do Brasileirão 2024 está confirmado para acontecer no Allianz Parque.

A mudança se deu pela paralisação de duas semanas que a CBF fez no Campeonato Brasileiro e agora o Verdão poderá ter a sua casa para um importante jogo da competição nacional.

Ainda não se sabe se o palco estará montado atrás do gol norte, o que diminuiria a carga de público em 10 mil pessoas, mas a partida está confirmada para acontecer no novo Palestra Itália, mesmo com uma agenda cheia de shows na arena alviverde prevista para a semana do jogo.

Na última rodada do Verdão no Brasileiro, o time de Abel Ferreira teve que encarar o Athletico-PR na Arena Barueri, e após a derrota por 2 a 0, Abel Ferreira falou forte na coletiva sobre a chateação de não poder atuar em casa por causa dos shows que são realizados no Allianz Parque e impossibilitam a prática do futebol.

O jogo entre Palmeiras x Vasco está marcado para o dia 13 de junho, a partir das 21h30 (horário de Brasilia).