Palmeiras e CBF se acertam sobre trio convocado para Seleção Sub-20

Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 22/05/2024 - 10:15 • São Paulo • Atualizada em 22/05/2024 - 14:03

Após pedir a liberação do trio Estevão, Luís Guilherme e Vitor Reis da convocação para treinos com a Seleção Brasileira Sub-20, o Palmeiras se acertou com a CBF e os três jogadores serão liberados pelo Verdão para passarem uma semana na Granja Comary.

O trio de joias do Palmeiras enfrentam o Criciúma no dia 2 de junho e se apresentam na Seleção no dia seguinte, para um período de treinos que será até o dia 8 de junho, com isso eles não perderão nenhum compromisso com o alviverde, uma vez que o Verdão só volta a campo diante do Vasco, no dia 13.

Ramon Menezes convocou o trio palmeirense que deve fazer parte de todo ciclo de preparação para o Sulamericano Sub-20, que acontece em 2025, no Peru.

Enquanto Estevão já é titular da equipe de Abel Ferreira, Luís Guilherme vai crescendo de produção e se tornando um reserva importante para o elenco. Já Vitor Reis está inserido no profissional desde o final da Copinha desse ano e é muoto bem avaliado por toda comissão técnica alviverde, que enxerga um grande potencial no zagueiro.