Após 150 jogos seguidos, Felipe Anderson vive despedida da Lazio antes de vir pro Palmeiras

Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 22/05/2024 - 11:30 • São Paulo

Depois de alcançar a marca de 150 jogos seguidos com a camisa da Lazio, no último final de semana, o meia-atacante Felipe Anderson vive a sua última semana em Roma e já se prepara para fazer a última partida pela equipe italiana antes de retornar para o Brasil após mais de 10 anos na Europa.

O maior reforço do Palmeiras para esta temporada encara o Sassuolo no domingo (26), e faz a sua última partida com a camisa da Lazio antes de sair de férias e já iniciar a sua mudança para defender o atual bicampeão brasileiro.

Felipe Anderson possui um pré-contrato com o Palmeiras que é válido somente a partir do primeiro dia de julho, logo o jogador só deve se apresentar na Academia de Futebol no início de julho.

O Palmeiras terá um mês de junho delicado, uma vez que Endrick já terá se despedido e o clube ainda deve acumular alguns desfalques por conta da Copa América.

Com as oitavas da Libertadores iniciando somente em agosto, Felipe Anderson já vai estar totalmente adaptado ao Verdão para jogar a fase final da competição continental, além de poder ser inscrito na Copa do Brasil e também no Brasileirão.

O jogador de 31 anos chega ao Palmeiras com contrato válido até o final de 2027.