Palmeiras deve ganhar importante reforço para duelo decisivo na Copa do Brasil

Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Gabriel Amorim • Publicada em 22/05/2024 - 09:55 • São Paulo (SP)

O Palmeiras deve ter reforço no ataque para o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, contra o Botafogo-SP, na quinta-feira (23). Abel Ferreira mais uma vez contou com a presença de Bruno Rodrigues nas atividades da semana e o jogador pode ser relacionado para retornar ao Verdão após lesão.



Quem também participou dos treinos foi Dudu, no entanto, é mais provável que o camisa 11 volte antes do ídolo palmeirense. Ambos vivem a ansiedade do retorno após meses parados por lesões distintas no joelho.

Bruno Rodrigues chegou ao Palmeiras nesta temporada após dois bons anos de Cruzeiro, está liberado pelo departamento médico. A escalação do atacante depende apenas da escolha de Abel Ferreira sobre relacioná-lo ou não para a viagem à Ribeirão Preto para o jogo da Copa do Brasil.

Endrick também participou normalmente da atividade e está pronto para fazer o seu penúltimo jogo com a camisa alviverde.

O provável Palmeiras para encarar o Botafogo-SP é: Weverton, Mayke, Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Richard Rios e Raphael Veiga; Estevão, Endrick e Lázaro (Flaco López).

