Dudu é condenado por danos morais após ofensas a Leila Pereira, presidente do Palmeiras

A Justiça de São Paulo condenou Dudu, ex-atacante do Palmeiras, a pagar R$ 50 mil de indenização por danos morais a Leila Pereira. A decisão, anunciada nesta segunda-feira, é oriunda de processo movido pela mandatária desde a saída do atacante do clube paulista, ainda em janeiro de 2025.

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Leila Pereira cobrava inicialmente R$ 500 mil do atacante Dudu, que terá que arcar com R$ 50 mil, equivalente a 10% do montante. Anteriormente, Dudu publicou uma foto nas redes sociais ao lado de troféus conquistados em sua passagem pelo Palmeiras, acompanhada da frase "me esquece, VTNC".

Leila Pereira também cobrava que Dudu anunciasse a punição em suas redes sociais como forma de retratação.

A decisão partiu do juiz Sérgio Serrano Nunes Filho, da 11ª Vara Cível da Justiça do Estado de São Paulo, que entendeu que o atacante Dudu praticou ofensas pessoais, diferentemente da defesa do atleta, que afirmou haver direito à liberdade de expressão.

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Leila Pereira irá destinar o valor a uma instituição de caridade assim que a sentença for executada pela Justiça.

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, ao lado de Dudu (Foto: Fabio Menotti / Palmeiras)

Relembre a polêmica entre Leila e Dudu

A presidente do Palmeiras moveu uma ação contra o atacante, atualmente no Atlético-MG, após ofensas feitas pelo jogador nas redes sociais. O processo, iniciado ainda em janeiro de 2025, pedia R$ 500 mil por danos morais, segundo documento ao qual a reportagem teve acesso.

O episódio ocorreu no início do ano, e a dirigente entendeu que as declarações extrapolaram o campo esportivo. A medida judicial é mais um capítulo na relação conturbada entre Dudu e o Palmeiras, que já havia se desgastado durante o processo de saída do jogador no fim de 2024.

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Na ocasião, Leila Pereira disse que Dudu "saiu pela porta dos fundos", enquanto o jogador rebateu com uma foto em suas redes sociais com "o caminhão estava pesado e me mandaram sair pela porta dos fundos! Minha história foi gigante e sincera, diferente da sua senhora Leila Pereira. Me esquece. VTNC."

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