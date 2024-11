O Lance!, em parceria com o Alambrado e com o LeilõesBR, abre nesta segunda-feira (11) um leilão online de camisas para você aumentar e enriquecer sua coleção. O Seu Lance! lhe possibilitará adquirir novas peças do seu time para tirar aquela onda com os seus amigos e contar histórias marcantes do futebol brasileiro e mundial com camisas sensacionais e históricas.

continua após a publicidade

➡️ Seu Lance!: adquira camisas históricas em nosso site de leilões

➡️ Conheça o Seu Lance!, nosso site de leilões de artigos esportivos

Abaixo, separamos para você um pouco dos detalhes e histórias por trás das 30 vestimentas que compõem o primeiro lote. Você terá três semanas para dar seus lances e participar do leilão para sair vencedor. Confira abaixo quais camisas estão disponíveis e o que faz delas tão especiais para o mundo do futebol.

🔰 TIME: Corinthians

📆 ANO: 1990

🔢 NÚMERO: 10

⚽ NOME: NETO

📖 História: Ao chegar naquele ano, o Corinthians ainda não havia conquistado um título de nível nacional, e era hostilizado pelos rivais por conta do jejum. Em 90, porém, tudo mudou. Após anos investindo nas categorias de base, o clube montou um elenco sem grandes estrelas, mas com vontade de vencer. Na fase inicial, alternando bons e maus momentos, fez o que era necessário para conseguir uma vaga no mata-mata. Nas quartas de final, eliminou o bom Atlético-MG, com gol decisivo de Neto, que dá nome à camisa, no Pacaembu, e empate sem gols em Minas. Na semifinal, a história se repetiu: 2 a 1 em casa e 0 a 0 em Salvador. Na decisão, estava pela frente o favorito São Paulo: no primeiro jogo, Neto cobrou falta e Wilson Mano desviou para fazer 1 a 0; a volta, no então Morumbi, foi a vez de Tupãzinho, se atirando em direção à bola, balançar as redes para garantir de vez o primeiro título alvinegro, eternizando o ano de 1990 na história do clube.

continua após a publicidade

🔰 TIME: Palmeiras

📆 ANO: 2009

🔢 NÚMERO: 7

⚽ NOME: DIEGO SOUZA

📖 História: O Palmeiras não viveu um ano brilhante em 2009. Vendo o rival Corinthians vencer o Paulistão e a Copa do Brasil sob a batuta de Ronaldo Fenômeno, o time alviverde tinha menos estrelas em seu elenco, mas almejava a conquista do Campeonato Brasileiro. Desde o início da trajetória, dava sinais de que conseguiria o feito, e contava com atuações brilhantes do meia Diego Souza, que usava a camisa 7 naquele ano. Com oito gols e seis assistências, o central ajudou o Palmeiras a brigar pelo troféu até as rodadas finais, mas o time, em uma queda livre e inexplicável, não conseguiu nem mesmo vaga na Libertadores do ano seguinte - à época, só quatro times avançavam. Entre os momentos memoráveis de Diego pelo Palmeiras naquele ano, está o gol antológico do meio do campo contra o Atlético-MG, sem dominar a bola após chutão do goleiro Carini.

🔰 TIME: Corinthians

📆 ANO: 2021

🔢 NÚMERO: 12

⚽ NOME: CÁSSIO

📖 História: Em 2021, o Corinthians também não teve um desempenho tão marcante. Quedas precoces na Sul-Americana e na Copa do Brasil e a não conquista do Paulistão fizeram com que o foco, em determinado momento, se tornasse uma vaga na Libertadores via Campeonato Brasileiro. Graças às defesas do goleiro Cássio, o time conseguiu ficar entre os seis melhores da competição e garantir um lugar na competição continental. Cássio foi o jogador que mais aparições fez naquele ano, com 58 partidas, e teve bons números no Brasileirão: 123 defesas, média inferior a um gol sofrido por jogo e 11 jogos sem sofrer gols na competição. A idolatria do torcedor pelo arqueiro segue até os dias de hoje, mesmo que agora vista a camisa do Cruzeiro, e você pode garantir a camisa do herói de tantas glórias nos últimos anos com o Alambrado.

continua após a publicidade

🔰 TIME: Barcelona

📆 ANO: 2007

🔢 NÚMERO: 10

⚽ NOME: RONALDINHO

📖 História: Logo depois de uma temporada de título da Champions League, o Barcelona embarcou em dois anos de apatia na Espanha, mas o legado de Ronaldinho Gaúcho na Catalunha é indiscutível. O craque desfilou sua magia em conquistas além do continental, como duas taças de La Liga, e marcou uma geração por sua passagem no país. Ao todo, foram 94 gols e 71 assistências em 207 partidas pelo clube, abrindo portas para nomes como Messi, Neymar e Suárez brilharem nos anos posteriores.

🔰 TIME: Brasil

📆 ANO: 1998

🔢 NÚMERO: -

⚽ NOME: -

📖 História: A Seleção Brasileira, então atual campeã do mundo, vivia uma grande expectativa pelo pentacampeonato. Em 1998, falava-se apenas na Copa do Mundo, que era o grande objetivo daquela seleção. Disputado na França, o Mundial daquele ano começou vendo uma seleção dominante, que venceu Escócia e Marrocos para se qualificar ao mata-mata - e, poupando titulares, perdeu para a Noruega no fechamento da fase de grupos. Nas oitavas, passeio contra o Chile; nas quartas, sofrimento e vaga diante da Dinamarca. Nas semifinais, a marcante narração de Galvão Bueno que geracionalmente ecoa em nossas mentes, gritando para que Taffarel saísse do lugar nas penalidades, pois a bola era sua apenas. Diante da Holanda, após um dos melhores jogos da história do esporte, o goleiro brilhou na disputa por pênaltis e colocou o verde e amarelo na final. Na decisão, a história não foi a mesma: com Ronaldo Fenômeno fora de si após convulsionar na noite que antecedia o confronto, o Brasil foi dominado pela França por 3 a 0 e perdeu a chance do penta, mas você não pode perder a chance de fazer seu remate por esta bela camisa.

🔰 TIME: Paris Saint-Germain

📆 ANO: 2017

🔢 NÚMERO: 10

⚽ NOME: NEYMAR

📖 História: A contratação mais cara da história do futebol. Em 2017, Neymar, com o sonho de deixar a sombra de Messi no Barcelona para buscar voos mais altos e solo, acertou com o PSG em transação que custou 222 milhões de euros. A badalação do movimento foi grande, e o desempenho do craque em primeira instância também: até sofrer uma lesão, tinha mais de 40 participações em gols em 25 jogos. A contusão o deixou fora do confronto com o Real Madrid, pela Champions, e em resultado, a equipe foi derrotada e eliminada. Coube ao astro conduzir, em seu retorno, o time às competições nacionais, acumulando quatro troféus em sua primeira temporada na capital francesa: Ligue 1, Copa da França, Copa da Liga Francesa e Supercopa da França. Ao todo, Neymar contribuiu com 28 gols e 16 assistências em 30 atuações.

🔰 TIME: Flamengo

📆 ANO: 2010

🔢 NÚMERO: 10

⚽ NOME: -

📖 História: O Flamengo teve dois camisas 10 no ano de 2010, e não contou grandes histórias com nenhum deles. Na primeira parte do ano, Adriano levava o número em suas costas. Vindo de um título brasileiro brilhante, o atacante acabou protagonizando um momento negativo ao perder pênalti na final da Taça Rio e consagrar o Botafogo como campeão estadual, colocando um fim ao sonho do tetra carioca. Em maio, o Imperador deixou o clube rumo à Roma, e a camisa ficou para Petkovic, que atuou em poucas partidas por conta de lesões e da idade avançada. Mesmo sem um camisa 10 decisivo, o Flamengo fugiu do rebaixamento e conseguiu vaga na Sul-Americana do ano seguinte.

🔰 TIME: Inter de Milão

📆 ANO: 2008

🔢 NÚMERO: 7

⚽ NOME: FIGO

📖 História: Luis Figo disputou a temporada 2008-09 com a camisa da Inter de Milão como sua última profissional. O meio-campista português ganhou a companhia de José Mourinho, tido como a nova promessa da área técnica, e encerrou uma trajetória que somou 140 jogos, com 11 gols e 34 assistências. Naquela temporada, o time conquistou o Campeonato Italiano, mas ficou sem alcançar o objetivo da Champions League, que viria apenas em 2009-10.

🔰 TIME: Atlético-MG

📆 ANO: 2013

🔢 NÚMERO: 11

⚽ NOME: -

🖊️ ESPECIAL: Autografada por todo o elenco

📖 História: 2013, indiscutivelmente, foi o ano da glória do Galo. Em uma campanha repleta de emoção e sofrimento, o Atlético usou a força de sua torcida e protagonizou momentos históricos para conquistar o título da Libertadores sob a batuta de Ronaldinho Gaúcho e o comando de Cuca. Depois de uma fase de grupos dominante, bateu o São Paulo nas oitavas de final; eliminou o Tijuana nas quartas, com Victor pegando pênalti de Riascos com o pé esquerdo, no último lance do jogo da volta; superou o Newell’s Old Boys na semifinal, com direito a apagão, gol salvador de Guilherme e disputa de pênaltis; e na final, após perder a ida para o Olimpia no Paraguai, devolveu um 2 a 0 no Mineirão, com gol de cabeça de Léo Silva já aos 43’ da segunda etapa, e contou novamente com a disputa na marca da cal para erguer o troféu continental. O número estampado na camisa autografada por todo o elenco é o 11, usado por Bernard na trajetória sul-americana. O meio-campista fez justamente onze jogos naquela campanha, contribuindo com quatro gols e duas assistências.

🔰 TIME: Fluminense

📆 ANO: 2012

🔢 NÚMERO: 14

⚽ NOME: -

📖 História: O Tricolor das Laranjeiras fez um ano brilhante em 2012. Primeiro, a conquista do Campeonato Carioca sobre o rival Botafogo com direito a passeio na decisão, colocando um ponto final no jejum de sete anos sem o título estadual; depois, sob a batuta do ídolo e artilheiro Fred, o troféu do Campeonato Brasileiro, com vitórias mágicas diante de rivais e times grandes do país. O primeiro lugar foi garantido em uma vitória por 3 a 2 sobre o Palmeiras - rebaixado naquele ano -, com dois gols de Fred e um gol contra de Maurício Ramos, também em jogada do centroavante. A camisa 14, disponibilizada pelo Alambrado, foi utilizada naquele ano pelo zagueiro Elivelton, que disputou dois jogos naquela competição, contra Sport e Vasco.

🔰 TIME: Ceará

📆 ANO: 2009

🔢 NÚMERO: 34

⚽ NOME: J. HENRIQUE

📖 História: Em 2009, o Ceará passou o ano sem conquistar nenhum título e recebeu alguimas críticas de seus torcedores em determinado momento. Porém, mesmo sem erguer troféus, fez uma ótima campanha na Série B, principalmente após a chegada do experiente treinador PC Gusmão, e conquistou o acesso, voltando a elite do futebol nacional depois de 16 anos. A camisa terá o nome de Jorge Henrique, jogador folclórico de times como Botafogo, Corinthians e Internacional. Naquela campanha, o atacante não chegou a balançar as redes, mas participou ativamente de 24 jogos.

🔰 TIME: Bayern de Munique

📆 ANO: 1998

🔢 NÚMERO: -

⚽ NOME: -

📖 História: A camisa de 1998 do Bayern de Munique traz grandes histórias e arrepios de dor aos torcedores e simpatizantes bávaros. Usada na temporada 98-99, a camisa esteve presente no título da Bundesliga, mas em uma temporada de calafrios nas copas. Na DFB Pokal, o time foi derrotado pelo Werder Bremen nos pênaltis; e na decisão da Champions League, em um dos jogos mais marcantes da história da competição, Basler abriu o placar em cobrança de falta para os alemães, mas Sheringham e Solskjaer, ambos nos acréscimos da segunda etapa, foram às redes e viraram o jogo para o United, adiando o sonho do fim do jejum continental por dois anos.

🔰 TIME: Coritiba

📆 ANO: 2008

🔢 NÚMERO: 6

⚽ NOME: -

📖 História: Em 2008, o Coritiba viveu um ano pacífico e tranquilo no futebol brasileiro. Primeiro no Campeonato Paranaense, superou o rival Athletico na final após perder a ida por 2 a 1 e fazer 2 a 0 em casa na volta, com gols de Carlinhos Paraíba e Keirrison. Nas competições nacionais, porém, não teve grande destaque, ficando em 9º no Brasileirão e caindo ainda na segunda fase da Copa do Brasil, diante do São Caetano. Na final estadual, a camisa 6 foi utilizada pelo lateral Rubens Cardoso, que no ano, fez 20 jogos e contribuiu com dois gols.

🔰 TIME: Atlético-MG

📆 ANO: 2012

🔢 NÚMERO: 10

⚽ NOME: -

📖 História: Em 2012, o Atlético-MG teve um saldo positivo em ano que prepararia o time para a maior conquista de sua história no ano seguinte. Primeiro, iniciou a trajetória conquistando o Campeonato Mineiro ao superar o América-MG na decisão, impedindo o rival de erguer uma taça no ano de seu centenário. Logo depois, no Brasileirão, contou com a chegada de Ronaldinho Gaúcho e brigou ponto a ponto com o Fluminense, mas não conseguiu o troféu. A camisa 10 disponível no leilão foi usada na final estadual por Guilherme.

🔰 TIME: Remo

📆 ANO: 2011

🔢 NÚMERO: 10

⚽ NOME: -

📖 História: O ano de 2011 não foi bom para o Remo, que caiu precocemente no Campeonato Paraense e ficou sem disputar nenhuma série a nível nacional. No estadual, o time foi derrubado na semifinal do primeiro turno pelo Cametá, perdendo a ida por 4 a 1 e empatando a volta em 3 a 3, e a esperança ficou para o segundo turno, onde caiu para o Independente de Tucuruí, vencendo a ida por 1 a 0 e sofrendo virada fora de casa por 2 a 0. O time também não havia conquistado lugar na Copa do Brasil por não ter chegado à final do Paraense de 2010, e encerrou sua participação naquele ano sem troféus.

🔰 TIME: Chapecoense

📆 ANO: 2013

🔢 NÚMERO: 10

⚽ NOME: -

📖 História: 2013 foi especial para o time do Índio Condá, e ficou conhecido como o “Ano do Acesso”. Sob o comando de Gilmar dal Pozzo, o time fez uma campanha irretocável, com 72 pontos, ficando atrás apenas do Palmeiras, que fez sete a mais. A garantia matemática veio na 36ª rodada, em empate em 1 a 1 com o Bragantino, subindo pela primeira vez em sua história à Série A. A camisa 10 no jogo da subida foi conduzida por Diego Felipe, que estava emprestado pelo Criciúma e contribuiu com um gol na campanha, na goleada sobre o ASA por 4 a 0.

🔰 TIME: Chelsea

📆 ANO: 2013

🔢 NÚMERO: 29

⚽ NOME: ETO’O

📖 História: Em 2013, Samuel Eto’o chegou ao Chelsea para ajudar a equipe a se manter no nível alto europeu, já que havia emendado títulos de Champions e Europa League nas temporadas anteriores. Porém, a trajetória foi considerada uma das temporadas mais fracassadas do clube desde o início dos investimentos de Roman Abramovic. Sem erguer taças, perdeu a Supercopa da Uefa para o Bayern, caiu na semifinal da Champions para o Atlético de Madrid e fez uma boa Premier League, ficando em terceiro. Drogba, que havia acabado de deixar o clube, teve sua lacuna preenchida por Eto’o, que fez somente 12 gols e deu 3 assistências em 35 jogos.

🔰 TIME: Alemanha

📆 ANO: 2000

🔢 NÚMERO: 2

⚽ NOME: -

📖 História: Em 2000, a seleção da Alemanha viveu um ano conturbado e completamente deletável das memórias do torcedor. A equipe tinha como grande competição naquele ano a Eurocopa, e teve o azar de cair no grupo da morte, com Portugal, Inglaterra e Romênia. Logo na estreia, no que era para ser o jogo mais fácil, empatou em 1 a 1 com os romenos, e nos dois jogos seguintes, sofreu com os dois gigantes, caindo em último no grupo A. A camisa a ser leiloada leva o número 2 em suas costas, que na competição, pertenceu a Markus Babbel, ídolo do Bayern de Munique.

🔰 TIME: Botafogo

📆 ANO: 2013

🔢 NÚMERO: 10

⚽ NOME: SEEDORF

📖 História: Em 2013, o torcedor do Botafogo teve motivos de sobra para estampar um sorriso grande em seu rosto. Contando com o histórico ídolo do futebol mundial Clarence Seedorf em seu elenco, o time conquistou o título carioca se vingando do Fluminense na final, já que havia sido derrotado pelo rival tricolor no ano anterior; e no Brasileirão, sob a batuta do holandês, conseguiu uma vaga na Libertadores do ano seguinte. Para o craque, foram 15 gols e 9 assistências em 56 jogos no ano.

🔰 TIME: Argentina

📆 ANO: 2008

🔢 NÚMERO: -

⚽ NOME: -

📖 História: O principal título da Albiceleste naquele ano foi nas Olimpíadas de Pequim, batendo o Brasil nas semifinais por um sonoro 3 a 0 [dois de Agüero e um de Riquelme], e superando a Nigéria na decisão com um gol de cobertura de Ángel Di María. A equipe principal, porém, não teve grandes atuações para além de amistosos contra México e Escócia. Em seis jogos válidos pelas Eliminatórias para a Copa de 2010, o time só venceu um [2x1 Uruguai, gols de Messi e Agüero]. Os maus resultados levaram à queda de Alfio Basile e, para o ano seguinte, Diego Maradona assumiria o cargo de técnico até o Mundial.

🔰 TIME: Avaí

📆 ANO: 2018

🔢 NÚMERO: 10

⚽ NOME: -

📖 História: Em 2018, o Avaí passou o ano sem conquistar taças, mas não se desfez de boas notícias. Disputando a Série B do Brasileirão, a equipe conseguiu escrever uma boa trajetória na competição e terminou em terceiro lugar, conquistando o acesso para a elite no ano seguinte. Naquele ano, a camisa 10 foi conduzida pelo eterno meio-campista Marquinhos, revelado pelas categorias de base do clube e que acumulou, em quatro passagens pelo Leão da Ilha, mais de 340 jogos e dois títulos do Campeonato Catarinense.

🔰 TIME: Vitória

📆 ANO: 2009

🔢 NÚMERO: 9

⚽ NOME: -

📖 História: A camisa 9 do Vitória em 2009 foi utilizada por um centroavante de ofício. Roger, ex-Botafogo, chegou ao time para a disputa do Brasileirão; antes, o time já havia conquistado o tricampeonato baiano. Em 31 jogos, o atacante marcou 15 gols e ficou entre os seis melhores artilheiros da competição, sendo listado ao lado de nomes como Adriano, Washington e Diego Tardelli. Sua equipe fez uma competição positiva, mesmo perdendo fôlego no fim, e garantiu um lugar na Sul-Americana de 2010, terminando o Campeonato Brasileiro na 13ª colocação, com 48 pontos.

🔰 TIME: Sport

📆 ANO: 2010

🔢 NÚMERO: 10

⚽ NOME: -

📖 História: Depois de um 2009 oscilante, o Sport entrava em 2010 querendo fazer um ano melhor em relação ao anterior. Iniciando o ano com o experiente Givanildo Oliveira no comando, o Leão alcançou o pentacampeonato estadual, superando o Náutico no gol fora - derrota por 3 a 2 nos Aflitos e vitória por 1 a 0 na Ilha do Retiro. Na Série B, porém, nem mesmo a troca de Givanildo por Geninho foi suficiente para o acesso, com o time terminando na sexta colocação. A camisa 10 naquela decisão estadual era conduzida por Daniel Paulista, e o gol do título foi anotado por Leandrão ainda na primeira etapa.

🔰 TIME: Palmeiras

📆 ANO: 1998

🔢 NÚMERO: 10

⚽ NOME: -

📖 História: A base do time que, no ano seguinte, conquistaria a Libertadores, deu sua amostra de que seria um elenco forte em competições de mata-mata. Na Copa do Brasil, o Palmeiras foi ganhando pátio ao superar Ceará, Botafogo, Sport e Santos no caminho até a decisão. Na final, enfrentou o forte Cruzeiro e conquistou o título após perder a ida por 1 a 0 e vencer a volta no Morumbi por 2 a 0. A camisa 10 naquela decisão estava nas costas do craque Alex, e a imbatível dupla Paulo Nunes e Oséas marcou um gol cada para conquistar a taça pela primeira vez na história do Verdão.

🔰 TIME: Estudiantes

📆 ANO: 2011

🔢 NÚMERO -

⚽ NOME: -

📖 História: O Estudiantes vinha de anos anteriores brilhantes. Em 2009, o time conquistou a Libertadores sob a batuta de nomes como Verón e Boselli, autor do gol do título sobre o Cruzeiro em pleno Mineirão. Na temporada 2010-11, o time conquistou o Apertura na primeira metade, com marcantes 45 pontos em 19 jogos, dois a mais em relação ao vice-líder Vélez Sarsfield; porém, na segunda parte, ficou dez pontos atrás do mesmo Vélez, e na classificação geral, ficou em segundo lugar.

🔰 TIME: Vasco da Gama

📆 ANO: 2000

🔢 NÚMERO: 11

⚽ NOME: -

🖊️ ESPECIAL: Autografada por todo o elenco

📖 História: A lendária número 11 de Romário teve um papel significativo no ano histórico do Vasco em 2000. Mesmo iniciando a trajetória com um vice para o rival Flamengo no Cariocão, o time deu a volta por cima nas demais competições. Primeiro, conquistou a Copa João Havelange - equivalente ao Brasileirão - ao bater o São Caetano na final, no jogo adiado após queda do alambrado de São Januário e 3 a 1 no Maracanã, com gol do Baixinho. Na Mercosul, o time mostrou força no mata-mata e chegou a final contra o Palmeiras. Na decisão, uma vitória para cada lado, forçando o terceiro jogo: neste, os paulistas abriram 3 a 0, mas Romário fez um segundo tempo histórico, balançou as redes três vezes e conduziu o Vasco à virada nos acréscimos, mesmo com um a menos - Júnior Baiano havia sido expulso. Naquele ano, foram incríveis 65 gols em 71 jogos para o atacante, e você pode adquirir a camisa do astro no Alambrado.

🔰 TIME: Cruzeiro

📆 ANO: 2019

🔢 NÚMERO: 18

⚽NOME: -

📖 História: O ano de 2019 para o Cruzeiro não está na lista de lembranças mais queridas do torcedor celeste. A trajetória começou positiva, com o título do Campeonato Mineiro diante do rival Atlético-MG; no Brasileirão, porém, o time caiu para a segunda divisão, no primeiro rebaixamento de sua história. Na final estadual, quem usou a camisa 18 foi o lateral-esquerdo Dodô, que naquele ano, fez um gol e deu duas assistências.

🔰 TIME: Santa Cruz

📆 ANO: 2014

🔢 NÚMERO: 10

⚽ NOME: -

👕 ESPECIAL: Edição em parceria com a Cavalera

📖 História: O ano do centenário do Santa Cruz não foi marcado pelo alcance de objetivos dentro de campo. Além de levar a pior em duelos diante do rival Sport, a Cobra Coral não conquistou o acesso à primeira divisão do futebol nacional, terminando na nona colocação da Série B. Quem usou a camisa 10 naquele ano foi Raul Victor, campeão da Série C do ano anterior e autor de três gols em 25 partidas pelo Santa em 2014.

🔰 TIME: Criciúma

📆 ANO: 2011

🔢 NÚMERO: 9

⚽ NOME: -

📖 História: Em 2011, o Criciúma engatava uma reação em busca do acesso à elite, que viria anos depois, e já dava sinais de reconstrução. No Catarinense, o time superou o Figueirense na final do 1º turno, mas na decisão geral, sucumbiu à Chapecoense, com uma vitória por 1 a 0 para cada um, mas com o time do Índio Condá levando a melhor nos critérios de desempate. Na Série B, a equipe apareceu boa parte da competição na metade de cima, dando indícios de que brigaria pelo acesso, mas nas rodadas finais, derreteu e se contentou apenas com um 14º lugar.

🔰 TIME: Paysandu

📆 ANO: 2010

🔢 NÚMERO: 10

⚽ NOME: -

📖 História: Em 2010, o Paysandu começou o ano com o pé direito, batendo o Águia de Marabá na final geral para conquistar o Campeonato Paraense. Na Copa do Brasil, o time não teve a mesma sorte e caiu para o Palmeiras em derrotas por 2 a 1 e 1 a 0; e na Série C, o Papão chegou perto do acesso, alcançando vaga nas quartas de final. Porém, em duelo equilibrado com o Salgueiro, arrancou um empate por 1 a 1 em Pernambuco e foi derrotado por 3 a 2 em sua casa, adiando o sonho do acesso à segunda divisão.