A camisa I do Corinthians na temporada 1990 é carregada de história e simbolismo para o clube. A camiseta foi marca de um ano lendário na história do Timão. Saiba um pouco mais da história por trás desse traje de gala alvinegro, que foi usado pelo Craque Neto em uma das partidas daquela temporada.

➡️ Seu Lance!: adquira camisas históricas em nosso site de leilões

➡️ Conheça o Seu Lance!, nosso site de leilões de artigos esportivos

Neto comemora gol pelo Corinthians (Arquivo L!)

Corinthians 1990: a inesquecível primeira vez

Ao chegar naquele ano, o Corinthians ainda não havia conquistado um título de nível nacional, e era hostilizado pelos rivais por conta do jejum. Em 90, porém, tudo mudou. Após anos investindo nas categorias de base, o clube montou um elenco sem grandes estrelas, mas com vontade de vencer.

O grande nome da campanha foi Neto. Aos 23 anos, o meia foi decisivo na fase de mata-mata do Brasileirão. Dos gols que eliminaram o Atlético-MG nas quartas de final à assistência crucial para Wilson Mano na decisão contra o São Paulo, o craque foi o grande nome do título que encerrou o jejum do Timão no cenário nacional.

Ícone da conquista, Neto relembrou o título conquistado no Morumbi e alfinetou o São Paulo em entrevista ao UOL:

— O São Paulo poderia estar jogando contra a gente até hoje que não ganharia...

TIMÃO CAMPEÃO BRASILEIRO 1990

QUARTAS DE FINAL

Corinthians 2x1 Atlético-MG

Atlético-MG 0x0 Corinthians

SEMIFINAL

Corinthians 2x1 Bahia

Bahia 0x0 Corinthians

FINAL

Corinthians 1x0 São Paulo

São Paulo 0x1 Corinthians

Na decisão do Campeonato Brasileiro de 1990, o Timão foi a campo no Morumbi com a seguinte escalação:

Ronaldo Giovanelli; Wilson Mano, Marcelo Dijan, Jacenir; Guinei, Giba, Márcio Bittencourt, Neto; Mauro, Fabinho e Tupãzinho (Técnico: Nelsinho Baptista)

🔰 TIME: Corinthians

📆 ANO: 1990

🔢 NÚMERO: 10

⚽ NOME: Neto

🖊️ ESPECIAL: Camisa usada em campo pelo jogador

