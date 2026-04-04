Um sinal de alerta foi ligado no Palmeiras em razão de desgastes físicos e, consequentemente, lesões nos atletas em razão do alto número de jogos e calendário apertado nas últimas semanas. Os dois últimos alvos foram os laterais Piquerez, que precisou passar por cirurgia nesta semana, e Jefté.

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➡️ Escalação: Palmeiras encerra preparação para pegar o Bahia, e Abel tem dúvida no ataque

Titular na lateral esquerda alviverde, o uruguaio sofreu uma lesão no tornozelo direito enquanto disputava um amistoso por sua seleção contra a Inglaterra durante a Data Fifa de março. Piquerez passou por cirurgia nesta semana e iniciou o processo de recuperação.

O lateral-esquerdo Jefté assumiu, então, a posição de titular na ausência de Piquerez, mas teve uma lesão na coxa direita detectada após a partida contra o Grêmio e também já iniciou seu tratamento no centro de excelência do Palmeiras. O jovem Arthur, agora, é o único jogador da posição à disposição da comissão técnica e deve ser utilizado nos próximos jogos.

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Ainda em fase de recuperação estão os atacantes Vitor Roque e Paulinho. Enquanto o camisa 9 do Verdão está em processo de recuperação de um trauma no tornozelo esquerdo sofrido na semifinal do Paulistão, o camisa 10 não entra em campo desde o Mundial de Clubes, em julho, quando passou por cirurgia na cabela direita. Ele está perto de retornar, mas o departamento médico já avisou que, por se tratar de uma lesão complexa, Paulinho não pulará nenhuma etapa do seu processo de recuperação.

- É um fato calendário apertado, muitos jogos, muito desgaste, viagens grandes. Sabemos o risco que corremos, os jogadores sempre prontos para ajudar, mas nem sempre as coisas correm como eles desejam. Acima de tudo por causa do desgaste físico que eles têm, como referi, e as viagens longas, essencialmente isso - afirmou Vitor Castanheira, um dos auxiliares de Abel Ferreira, no meio da semana.

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➡️ Lesões de laterais abrem espaço para jovem Arthur no Palmeiras

Palmeiras tem sequência dura fora de casa

A vantagem de três pontos na ponta da tabela é importante principalmente pela sequência alviverde: pegará o Bahia, no domingo (5), na Fonte Nova, pela décima rodada do Brasileirão, e depois ainda tem mais duas partidas fora de seus domínios.

Ao retornar de Salvador, o Verdão já se prepara para fazer sua estreia na Libertadores contra o Junior Barranquilla, na quarta-feira (8), em Cartagena, na Colômbia. Após a viagem para o país vizinho, o time de Abel Ferreira terá um clássico contra o Corinthians na Neo Química Arena no dia 12, pela 11ª rodada do Brasileirão.

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Vitor Roque se recupera de dores no tornozelo esquerdo (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

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