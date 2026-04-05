Palmeiras vence o Bahia na Fonte Nova e dispara na liderança do Brasileirão; veja os gols

O Palmeiras venceu o Bahia na noite deste domingo (5), na Arena Fonte Nova, por 2 a 1, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, e disparou na liderança. Agora, com 25 pontos, o time de Abel Ferreira tem cinco pontos de vantagem na ponta da tabela, enquanto o time da casa tem 17 e ocupa a quinta posição. Jhon Arias abriu o placar, David Duarte empatou e, no final, Santiago Mino, contra, deu números finais ao duelo em Salvador.

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Como foi o jogo?

O primeiro tempo começou brigado, com os dois times marcando bem e tentando, sem muito sucesso, desenvolver jogadas criativas a partir do meio-campo. Em razão disso, as chances claras demoraram a aparecer. Pelo lado do Palmeiras, o toque de bola era de maior qualidade, mas foi o Bahia que chegou com mais eficiência pela primeira vez.

Aos 16 minutos, Kike Oliveira arriscou um bom chute rasteiro a longa distância e fez o goleiro Carlos Miguel trabalhar. Do lado alviverde, o lado esquerdo do ataque, principalmente com Jhon Arias e Flaco López, mostrava qualidade e ditava o que estava prestes a acontecer.

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Aos 41 minutos a superioridade foi contemplada com gol em bela jogada dos dois. O colombiano acionou o argentino na área, que, com um toque de calcanhar, devolveu para o camisa 11 acertar o ângulo de Léo Vieira.

No segundo tempo o Bahia voltou melhor e disposto a buscar o empate. E não demorou. Aos 13 minutos, Everton Ribeiro cruzou para a área, David Duarte, que deixou o departamento médico do Bahia recentemente, subiu mais alto que todo mundo para empatar de cabeça.

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Apesar do resultado desfavorável, o técnico Abel Ferreira optou por tirar dois dos melhores jogadores do time: Arias e Flaco, pensando na estreia da Libertadores do meio da semana. Os sangues novos que entraram em campo tentavam colocar o Verdão novamente à frente do placar.

Aos 25, chance perigosa do Bahia, mas Giay conseguiu salvar praticamente em cima da linha. Depois do susto, o Palmeiras cresceu no duelo e tentava encurralar os donos da casa. Aos 42, o Verdão quase ficou à frente do placar novamente, quando Luighi arrancou pela esquerda e cruzou na área. Por pouco Sosa não alcançou.

No lance seguinte, no entanto, o time paulista não desperdiçou. Andreas Pereira cobrou escanteio para o a pequena área e Santiago Mingo desviou para dentro da própria meta, aos 42 minutos, para decretar o placar final. Os jogadores do Bahia reclamaram de um suposto empurrão de Gómez em Ademir, mas a arbitragem checou o gol e deu como legal.

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O que vem por aí?

O Palmeiras agora se prepara para estrear na Libertadores. O primeiro desafio será fora de casa, contra o Junior Barranquilla, na quarta-feira (8), às 21h30 (de Brasília), na Colômbia. Depois, no domingo já voltará suas forças para a disputa no Brasileirão e terá o clássico contra o Corinthians, na Neo Química Arena.

O Bahia, por sua vez, só entrará em campo no próximo sábado (11), fora de casa, quando viaja para enfrentar o Mirassol, às 18h30 (de Brasília).

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Ficha técnica do jogo entre Bahia x Palmeiras

✅ FICHA TÉCNICA

BAHIA 1 X 2 PALMEIRAS

CAMPEONATO BRASILEIRO - 10ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 5 de abril, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

⚽ Gols: Jhon Arias (41'/1°T) (0x1); David Duarte (14'/2°T) (1x1), Santiago Mingo (contra) (42'/2°T) (1x2)

🟨 Cartão amarelo: Luciano Juba (BAH); Jhoan Arias, Giay e Khellven (PAL)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Brigida Cirilo Ferreira (AL)

🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

⚽ESCALAÇÕES

BAHIA: Léo Vieira; Acevedo, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Erick), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Michel Araújo); Erick Pulga (Dell), Everaldo (Willian José) e Cristian Oliveira (Ademir). (Técnico: Rogério Ceni)

PALMEIRAS: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur (Khellven); Marlon Freitas, Andreas Pereira, Mauricio (Lucas Evangelista), Allan (Felipe Anderson) e Arias (Ramón Sosa); Flaco López (Luighi). (Técnico: Abel Ferreira)