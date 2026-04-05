Abel Ferreira perde mais um titular do Palmeiras para clássico contra o Corinthians

O Palmeiras terá uma nova baixa para seu próximo desafio no Brasileirão: o clássico contra o Corinthians no domingo (12), na Neo Química Arena, pela 11ª rodada. Isso porque Jhon Arias, autor do primeiro gol alviverde na vitória sobre o Bahia, neste domingo (5), em Salvador, que estava pendurado, recebeu seu terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão automática no Derby.

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Antes disso, no entanto, o colombiano viajará para seu país com a delegação alviverde para a estreia da Libertadores, contra o Junior Barranquilla, marcado para quarta-feira (8), às 21h30 (de Brasília).

O lance da advertência aconteceu aos 5 minutos do segundo tempo, quando Arias cometeu falta em Acevedo perto da área do Palmeiras. Poucos minutos depois, em razão do jogo do meio da semana, Abel Ferreira mexeu na equipe e tirou o camisa 11 para promover a entrada de Ramón Sosa na partida.

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A comissão técnica já convive com algumas baixas importantes neste momento da temporada. Os atacantes Vitor Roque e Paulinho se recuperam de lesão e ainda não estão à disposição. A tendência, no entanto, é que o Tigrinho já esteja pronto para o clássico paulista. Além deles, os laterais Piquerez e Jefté também estão fora em razão de lesões.

Próximos jogos do Palmeiras

O Palmeiras agora se prepara para estrear na Libertadores. O primeiro desafio será fora de casa, contra o Junior Barranquilla, na quarta-feira (8), às 21h30 (de Brasília), na Colômbia. Depois, no domingo já voltará suas forças para a disputa no Brasileirão e terá o clássico contra o Corinthians, na Neo Química Arena.

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