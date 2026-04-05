Abel Ferreira revela 'segredo' do Palmeiras e diz que sente falta de Vitor Roque e Paulinho

O Palmeiras segue imparável nesta temporada de 2026. Campeão paulista e líder do Brasileirão com 25 pontos, cinco à frente do segundo colocado, o Verdão tem uma vantagem interessante para uma semana que promete ser bastante intensa. O time estreia na Libertadores fora de casa e, na sequência, encara o Corinthians também fora de seus domínios.

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➡️ Abel Ferreira perde mais um titular do Palmeiras para clássico contra o Corinthians

Apesar da correria da agenda do Palmeiras, o técnico Abel Ferreira revelou um dos segredos da boa fase alviverde: a constância.

- O segredo não é jogar só às vezes, não é jogar só contra algumas equipes. O segredo é a constância. Às vezes queremos ser mais fortes, robustos, o trabalho tem que ser todos os dias. Não é de hoje. O Palmeiras ganha e perde desta maneira. É uma equipe que luta até o fim, acredita até o fim seja contra quem for, seja jogo da Libertadores, da Copa, contra qual treinador for, contra qual adversário for, temos sempre a mesma postura - disse o treinador, após a vitória sobre o Bahia, por 2 a 1.

Questionado sobre as ausências dos atacantes Vitor Roque e Paulinho, que estão com a delegação nestas viagens, mas ainda fora de campo em razão de fase final de recuperação de lesão, o treinador admitiu que sente falta da dupla e espera contar com ambos o mais rápido possível.

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- Eu sinto falta deles, quero eles sempre comigo, mesmo que não seja para jogar. O Paulistão deixou marcas pesadas na nossa equipe, veja o jogo contra o Vasco, fizemos uma primeira parte boa, mas depois eles foram melhores taticamente, fisicamente e tecnicamente, tivemos vários jogadores indisponíveis - disse Abel Ferreira.

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Abel Ferreira reclama da arbitragem de Bahia x Palmeiras

Além do alto número de faltas do Bahia, o treinador também reclamou da falta de paradas para hidratação. Segundo Abel Ferreira, tanto o Palmeiras quanto a arbitragem foram a favor, mas o Bahia não permitiu que houvesse a pausa.

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- É estranho, no início do jogo pedimos para haver parada técnica, e o árbitro deixou, mas o adversário não deixou. Pelos acréscimos do fim do jogo, pareceu até que teve.

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