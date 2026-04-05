O torcedor do Palmeiras está ansioso para ver a dupla formada por Vitor Roque e Paulinho novamente em campo. O retorno dos atacantes está perto de acontecer e eles, inclusive, estão em Salvador com a delegação alviverde, já que o time vai enfrentar o Bahia neste domingo (5), às 19h30 (de Brasília), na Fonte Nova, pela décima rodada do Brasileirão. No entanto, eles ainda não entrarão em campo.

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Um dos motivos de estarem na Bahia, ainda que nem sequer fiquem no banco de reservas, é que o Verdão realizará um treino nesta segunda-feira (6) em Salvador e, na sequência, embarcará para a Colômbia para estrear na Libertadores contra o Junior Barranquilla, na quarta-feira (8), às 21h30 (de Brasília).

O Lance! apurou que este não é o único motivo de estarem com o elenco, já que tanto Vitor Roque quanto Paulinho são jogadores importantes para o clube e estão sendo inseridos na rotina do profissional enquanto seguem seus cronogramas individualizados.

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Vale lembrar que Vitor Roque trata um trauma no tornozelo esquerdo sofrido na semifinal do Paulistão. O Tigrinho disputou a final do Estadual no sacrifício, mas depois já iniciou um novo tratamento individualizado e ainda segue como baixa. O atacante Paulinho está em fase final de transição após se recuperar de cirurgia na canela direita, realizada em julho, logo após a disputa do Mundial de Clubes da Fifa.

Provável escalação do Palmeiras contra o Bahia:

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Maurício, Allan e Arias; Flaco López.

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