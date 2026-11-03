Palmeiras tem 'oportunidade única' em sequência de decisões em Copas e no Brasileirão

O Palmeiras terá dois fatores favoráveis nesta semana após abrir vantagem na semifinal da Copa do Brasil diante do Vasco, no último domingo (1º). O principal deles é o maior intervalo entre as partidas, com quatro dias entre os duelos.

+ Abel Ferreira acerta em troca, e Palmeiras abre vantagem sobre o Vasco na Copa do Brasil

Desde a retomada do calendário nacional após a última Data Fifa, o Palmeiras disputou oito partidas entre 8 de outubro e 1º de novembro. Em apenas uma ocasião, o elenco teve quatro dias de intervalo entre os compromissos. A situação ocorreu antes do confronto de volta da semifinal da Libertadores, quando o Alviverde eliminou o Fluminense e garantiu vaga na decisão.

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- O Palmeiras está presente na final da Libertadores. Daqui a uma semana disputa uma semifinal da Copa do Brasil, está a disputar o Brasileiro e tem uma Data Fifa. No regresso das seleções, vou ficar sem 12 jogadores e jogo contra o Cruzeiro. Três dias depois contra o Flamengo. Depois a final da Libertadores - afirmou Abel Ferreira após vitória sobre o Bragantino, pelo Brasileirão, no fim de outubro.

O intervalo maior entre as partidas será aproveitado pela comissão técnica para recuperar jogadores mais desgastados do elenco, além de promover eventuais ajustes na equipe. Paralelamente, o departamento médico trabalha para devolver a Abel Ferreira os atletas lesionados Ramón Sosa e Paulinho.

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Fragilidade do rival

O segundo fator favorável ao Palmeiras nesta semana é a situação delicada de seu próximo adversário no Brasileirão. O Remo, rival desta quinta-feira, ocupa a 19ª colocação, oito pontos atrás do Mirassol, primeira equipe fora da zona de rebaixamento.

O cenário dá a Abel Ferreira a possibilidade de poupar alguns titulares e promover mudanças na equipe. Entre os jogadores que podem receber descanso estão os atacantes Flaco López e Jhon Arias, o volante Marlon Freitas e os zagueiros Murilo e Gustavo Gómez.

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A comissão técnica, no entanto, não deve escalar uma equipe reserva diante do Remo. A decisão parte do próprio Abel Ferreira, que mudou sua postura em relação à última temporada, quando abriu mão do Brasileirão nas rodadas finais para concentrar esforços na Libertadores.

Em 2026, o Palmeiras adota, tanto internamente quanto publicamente, o discurso de que lutará em igualdade de condições pelos três títulos que ainda estão em disputa.

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- Não vamos abrir mão de nada, aconteça o que acontecer amanhã. Não vou mudar o meu discurso, ficar mais ou menos difícil. Não sei o que vai acontecer amanhã. Encarar os jogos da forma que temos que encarar. É cansativo falar sobre jogos pós-data Fifa, jogos em gramados sem condições, sobre jogadores que não descansam. Dizem que é impossível lutar pelas três competições, e o Palmeiras comprova o contrário - afirmou Abel após empate sem gols com o Santos.

Abel Ferreira no triunfo do Palmeiras sobre o Vasco (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

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Calendário do Palmeiras

O Palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira, quando recebe o Remo, no Nubank Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Três dias depois, a equipe enfrenta novamente o Vasco, desta vez em São Januário, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil.