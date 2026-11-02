Veiga assiste à semi entre Palmeiras e Vasco em meio a provável retorno

Raphael Veiga esteve presente no Nubank Parque para acompanhar o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil entre Palmeiras e Vasco, no último domingo (1º). Em campo, o time alviverde venceu por 1 a 0 e levará a vantagem do empate para o confronto de volta, no Rio de Janeiro, para garantir vaga na decisão.

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Após um período de oscilações em 2025, Veiga optou por novos ares depois de anos defendendo o Alviverde e foi emprestado ao América por uma temporada, até dezembro de 2026. O clube mexicano tem uma cláusula de compra fixada em 6,5 milhões de dólares (cerca de R$ 35 milhões na cotação atual), mas não pretende exercê-la, segundo o presidente Santiago Baños.

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- É complicado por muitos fatores, ele foi operar no Brasil e depois volta para acompanhar o plantel. Mas sobre a compra, não é um jogador barato, nos impacta muito na folha. Há poucas chances de que continue - afirmou o presidente do América do México em entrevista ao canal Tudn.

Caso os mexicanos não adquiram Veiga em definitivo, o meia retornará ao Palmeiras, com o qual tem contrato válido até o fim de 2028. A comissão técnica de Abel Ferreira ainda avaliará se o jogador será integrado ao elenco na próxima temporada ou se voltará a ser negociado.

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O jogador está atualmente no Brasil, onde se recupera de uma cirurgia no ombro realizada recentemente. Durante o tratamento, inclusive, Veiga utiliza as instalações do Palmeiras.

Raphael Veiga comemora gol do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

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Próximos jogos do Palmeiras

O Palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira, quando recebe o Remo, no Nubank Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Três dias depois, a equipe enfrenta novamente o Vasco, desta vez em São Januário, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil.