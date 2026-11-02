Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Veiga assiste à semi entre Palmeiras e Vasco em meio a provável retorno

Meia está emprestado ao América até dezembro de 2026; clube mexicano não pretende exercer opção de compra

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
02/11/2026 12:32
Favorite o Lance! no Google
Raphael Veiga em aquecimento antes de jogo com o América (Foto: Reprodução América do México)
Raphael Veiga, emprestado pelo Palmeiras, em aquecimento antes de jogo com o América (Foto: Reprodução América do México)

Raphael Veiga esteve presente no Nubank Parque para acompanhar o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil entre Palmeiras e Vasco, no último domingo (1º). Em campo, o time alviverde venceu por 1 a 0 e levará a vantagem do empate para o confronto de volta, no Rio de Janeiro, para garantir vaga na decisão.

+ 'Só me prejudiquei ao defender o Palmeiras', diz Abel ao comentar arbitragem

Após um período de oscilações em 2025, Veiga optou por novos ares depois de anos defendendo o Alviverde e foi emprestado ao América por uma temporada, até dezembro de 2026. O clube mexicano tem uma cláusula de compra fixada em 6,5 milhões de dólares (cerca de R$ 35 milhões na cotação atual), mas não pretende exercê-la, segundo o presidente Santiago Baños.

continua após a publicidade

- É complicado por muitos fatores, ele foi operar no Brasil e depois volta para acompanhar o plantel. Mas sobre a compra, não é um jogador barato, nos impacta muito na folha. Há poucas chances de que continue - afirmou o presidente do América do México em entrevista ao canal Tudn.

Caso os mexicanos não adquiram Veiga em definitivo, o meia retornará ao Palmeiras, com o qual tem contrato válido até o fim de 2028. A comissão técnica de Abel Ferreira ainda avaliará se o jogador será integrado ao elenco na próxima temporada ou se voltará a ser negociado.

continua após a publicidade

O jogador está atualmente no Brasil, onde se recupera de uma cirurgia no ombro realizada recentemente. Durante o tratamento, inclusive, Veiga utiliza as instalações do Palmeiras.

Raphael Veiga comemora gol do Palmeiras diante do Juventude (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
Raphael Veiga comemora gol do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Próximos jogos do Palmeiras

O Palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira, quando recebe o Remo, no Nubank Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Três dias depois, a equipe enfrenta novamente o Vasco, desta vez em São Januário, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
PC Oliveira analisa polémica da arbitragem de Santos e Remo pela Copa do Brasil

PC Oliveira avalia expulsão em Palmeiras x Vasco na Copa do Brasil

Há 7 horas
Andrey Santos e Estêvão disputam a bola em Chelsea x Manchester United

Palmeiras

Andrey Santos explica escolha pelo Vasco após negociações avançadas com o Palmeiras

Há 23 minutos
André Daronco, árbitro FIFA, veste preto e levanta os braços durante a partida.

Fora de Campo

PC Oliveira detona Daronco após Palmeiras x Vasco: 'Está abaixo'

Há 51 minutos
Jornalista aponta bons números após mudança tática no Verdão (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Fora de Campo

Palmeiras: PVC aponta virada de chave para sucesso alviverde

Há 1 hora
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, sentado no banco, expressão séria.

Palmeiras

Abel Ferreira rebate Jardim e amplia debate sobre gramados sintéticos

Há 2 horas
Meia foi titular no confronto contra o Cruz-Maltino (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Fora de Campo

Evangelista responde torcedores após gesto em Palmeiras x Vasco: 'Eu juro'

Há 3 horas
Mais LANCE!
Meia foi titular no confronto contra o Cruz-Maltino (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Torcedores ironizam atitude de Evangelista em Palmeiras x Vasco

Arias reclamando com a camisa do Palmeiras

Arias rebate críticas ao Palmeiras e dispara: 'Está devendo?'

O jogador Mauricio, da SE Palmeiras, comemora seu gol contra a equipe do Vasco Gama FR, durante partida válida pelas semi final, ida, da Copa do Brasil, na arena Nubank Parque.

Abel acerta em troca, e Palmeiras abre vantagem sobre o Vasco na Copa do Brasil

Equipe de jovens do Palmeiras, uniforme verde, posa para foto na Messi Cup.

Palmeiras vence o River Plate e conquista a Messi Cup

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, em campo, pensativo.

'Só me prejudiquei ao defender o Palmeiras', diz Abel ao comentar arbitragem

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, em coletiva de imprensa com logotipos de patrocinadores ao fundo.

Abel vê Palmeiras dominante, cita falta de opções e lamenta ausência de Paulinho

Leo Jardim foi titular em Palmeiras x Vasco

Atuação de Leo Jardim em Palmeiras x Vasco viraliza: 'Não está'

Marlon Freitas celebra o gol que classificou o Palmeiras a final da Libertadores

Marlon Freitas elogia Palmeiras, mas lamenta vitória magra: 'Poderia ser uma vantagem maior'

Pedro Emanuel, treinador de futebol, gesticula em campo durante partida.

Torcida do Vasco manda recado a Pedro Emanuel após derrota para o Palmeiras

PC Oliveira concordou com a decisão da arbitragem em Palmeiras x Cruzeiro (Foto: Divulgação Globo)

PC Oliveira dá veredito sobre possível pênalti em Palmeiras x Vasco

Árbitro central em preto aponta, enquanto jogadores de branco com listra preta seguem a jogada em campo de futebol.

Possível pênalti em Palmeiras x Vasco na Copa do Brasil vira assunto: 'Claro'

Jogador de verde avança com a bola em partida de futebol, cercado por adversário de branco; torcida ao fundo.

Lance de Giay em Palmeiras x Vasco, na Copa do Brasil, viraliza: 'Não pode'

Maurício comemorando gol pelo Palmeiras

Veja o gol da vitória do Palmeiras sobre o Vasco na Copa do Brasil