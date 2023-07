O Palmeiras está no mercado em busca de contratações para o meio-campo e parece ter um novo alvo no mercado: Aníbal Moreno, volante do Racing-ARG. Acontece que, segundo fontes do clube argentino, a proposta foi recusada no mesmo momento em que chegou. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista César Luis Merlo e confirmada pelo Lance!.