Ainda nesta quarta (19), o Verdão tentou outro volante. Trata-se de Aníbal Moreno, do Racing-ARG. No entanto, segundo fontes ligadas ao clube argentino, a proposta de 6 milhões de dólares (R$ 28 milhões) foi prontamente recusada. Os hermanos recusaram recentemente uma oferta ligeiramente maior do futebol europeu e não pretende se desfazer de um titular antes das oitavas de final da Libertadores.