Zagueiro e capitão do Palmeiras, Gustavo Gómez é considerado inegociável pela diretoria do clube alviverde. Clube do astro Cristiano Ronaldo, o Al Nassr, da Arábia Saudita, tem o interesse em tirar o atleta do Verdão. Porém, ele sairá apenas se os árabes pagarem a multa rescisória, que é de 30 milhões de euros (R$ 161 mi, na cotação atual).