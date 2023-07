Contratado neste ano, Artur já se provou como uma grande contratação, seja com gols, com assistências ou com seu papel tático. No entanto, ele já veio sem poder atuar pela Copa do Brasil, pois já havia defendido o Bragantino na competição. É importante destacar que a temporada começou em janeiro e o atacante chegou praticamente em abril. Resultado: Artur ficou fora dos confrontos com o São Paulo, nos quais ele fez muita falta. Isso, aliado ao elenco curto já afetado por outros desfalques, fez com que Abel precisasse "inventar" uma formação nova para cada partida e elas não deram certo, tanto é que o Palmeiras foi eliminado com duas derrotas.